США должны помочь Украине преодолеть внутренние угрозы – Блинкен

20.01.2021 00:27

Укринформ

Соединенные Штаты должны помочь Украине преодолеть не только внешнюю угрозу со стороны России, но и внутренних врагов – коррупцию и отсутствие эффективных институтов демократического управления.

Об этом заявил в Сенате США кандидат на должность государственного секретаря Энтони Блинкен, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Я провел много времени (занимаясь политикой – ред.) относительно Украины, когда был последний раз в правительстве. Я разделяю вашу преданность в попытках помочь ей, особенно в противостоянии агрессии, которую мы увидели со стороны России – как в отношении аннексии Крыма, так и, конечно, и конфликта на Донбассе », – ответил Блинкен на вопрос сенатора Криса Мерфи.

Кандидат на должность главы Госдепа в очередной раз подчеркнул, что будет поддерживать предоставление летального оружия Украина, которая борется с агрессией РФ.

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В то же время он отметил: «Россия – это внешняя угроза (для Украины – ред.). Впрочем, существует угроза изнутри – это коррупция, это отсутствие институтов, обеспечивающих эффективное управление страной. И мы должны помочь украинцам в ​​этом тоже».

Иначе, по словам Блинкена, даже если украинцы преодолеют внешний вызов, с внутренними угрозами «будет очень сложно построить жизнеспособную демократию».

Как сообщал Укринформ, комитет по международным отношениям Сената США во вторник проводит слушания по утверждению Энтони Блинкена в должности государственного секретаря в администрации Джо Байдена.

По материалам: Укринформ