Медицина в школах, косметика и Антарктика: что рассмотрят на Кабмине

Медицина в школах, косметика и Антарктика: что рассмотрят на Кабмине

20.01.2021 09:50

Укринформ

Кабинет Министров на заседании в среду утвердит порядок осуществления медицинского обслуживания учеников заведений общего среднего образования.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на повестку дня заседания, обнародованную на Правительственном портале, инициировал рассмотрение соответствующего постановления министр здравоохранения Максим Степанов.

Он предложит утвердить технический регламент на косметическую продукцию, изменить перечень учреждений здравоохранения и программ в области здравоохранения, которые обеспечивают выполнение общегосударственных функций, расходы на которые осуществляются из государственного бюджета.

Планируется рассмотрение вопроса о внесении изменений в порядок добровольного страхования ответственности руководителей и членов наблюдательных советов государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежат государству.

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Могут быть урегулированы некоторые вопросы оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы.

Чиновники продолжат срок выполнения Государственной целевой научно-технической программы проведения исследований в Антарктике на 2011-2020 годы.

Участники заседания могут принять решение о реализации в Киеве эксперимента по профессиональному обучению зарегистрированных безработных для нужд работодателей сферы информационных технологий.

Они планируют изменить порядок осуществления Министерством юстиции контроля за деятельностью в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений и государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

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Министры внесут изменения в положение о подготовке и проведении призыва граждан на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту.

Планируются изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления реабилитации детей с инвалидностью, в повестку ведомственной регистрации и ведения учета транспортных средств Вооруженных сил. Будут внесены изменения в положение о Министерстве иностранных дел.

Участники заседания согласуют ряд законопроектов, которые потом внесут на рассмотрение Верховной Рады. В частности, об осуществлении иностранных инвестиций в субъекты хозяйствования, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности. Также изменения в некоторые законы о стимулировании деятельности в сфере трансфера технологий, изменения в Бюджетный и Таможенный кодексы, в некоторые законы относительно деятельности Министерства внутренних дел и Национальной полиции.

По материалам: Укринформ