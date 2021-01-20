Маркарова поздравила США с новым президентом

20.01.2021 22:01

Укринформ

Экс-министр финансов Оксана Маркарова, которая вскоре должна быть назначена на должность посла Украины в США, поздравила нового президента Джо Байдена с инаугурацией и заявила, что Америка успешно сдала тест на преданность принципам демократии.

Как передает Укринформ, об этом она написала в Фейсбуке.

«Поздравляю Америку с новым Президентом, а нас – с тем, что США остаются надежным стратегическим партнером Украины в ключевых приоритетах – защиты нашей территориальной ценности, установлении верховенства права, противодействии агрессии со стороны РФ и углублении экономического сотрудничества», – говорится в сообщении.

Маркарова добавила: «Эти выборы в Америке, кроме волеизъявления народа, стали тестом для демократических институтов США на прочность и преданность принципам, независимо от партийной принадлежности. И Америка на радость нам, ее друзьям, этот тест успешно сдала и еще раз показала себя одним из лидеров демократического мира. Президент Байден также верно сказал, что «победа демократии и справедливость для всех – это дело не одного человека и не каждого из нас, а всех нас вместе». Это правда и для нашей Украины».

Как сообщал Укринформ, заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква подтвердил, что агреман на назначение Оксаны Маркаровой послом Украины в США получен, и спрогнозировал, что указ о назначении будет подписан после инаугурации вновь избранного Президента Джо Байдена.

Читайте также: Зеленский пригласил Байдена в Украину

Комментируя смену посла Украины в Вашингтоне, заместитель руководителя ОП напомнил, что нынешний глава украинского диппредставительства в Вашингтоне Владимир Ельченко до этого больше четырех лет работал постоянным представителем Украины в ООН и уже больше года проработал в Вашингтоне. Ельченко, по словам Жовквы, будет отозван в Киев и займется дальнейшей дипломатической деятельностью.

Читайте также: Байден пообещал объединить страну и вернуть США к глобальным делам

Украину на инаугурации президента США Джо Байдена, которая состоялась 20 января, официально представлял посол в Вашингтоне Владимир Ельченко.

По материалам: Укринформ