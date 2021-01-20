Кандидат в министры обороны США назвал приоритетом поддержку Украины

20.01.2021 03:04

Укринформ

Поддержка Украины в сфере безопасности и обороны на фоне ее противостояния агрессии РФ будет оставаться приоритетом для Соединенных Штатов Америки.

Об этом в развернутом комментарии перед слушаниями в Сенате США заявил кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Поддержка США в сфере безопасности с целью наращивания потенциала украинских сил должна оставаться приоритетом», – подчеркнул Остин.

Он отметил, что «твердо поддерживает проведение учений, обеспечение оборудованием и консультативную поддержку, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность в условиях длительной агрессии РФ».

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Остин также подчеркнул, что выступает за предоставление летальной помощи, «чтобы обеспечить Украину вооружением, необходимым для защиты». С этой целью он пообещал в случае утверждения в должности продолжать активно оценивать потребности Украины в помощи и при необходимости вносить коррективы. И в то же время отметил необходимость достижения Украиной «устойчивого прогресса в области управления и антикоррупционных реформ».

Комментируя перспективы отношений с РФ, кандидат на должность главы Пентагона подчеркнул: основная цель должна заключаться в том, «чтобы сдерживать РФ от действий против жизненно важных интересов США».

Остин уточнил, что это должно достигаться, в частности, «путем защиты наших союзников от военной агрессии и усиления возможностей наших партнеров». Он также отметил, что в случае утверждения будет твердо защищать интересы и ценности США и при этом «оставлять открытыми двери для широкого сотрудничества с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес».

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К таким сферам Остин отнес контроль над стратегическими вооружениями, борьбу с терроризмом, предотвращение распространения оружия массового уничтожения и прекращение конфликтов в районах, где военные обеих стран действуют в непосредственной близости друг от друга.

Во вторник комитет по вооруженным силам Сената США провел слушания с кандидатом на должность министра обороны Ллойдом Остином. Для утверждения его в должности верхняя палата американского Конгресса должна провести совместное голосование.

Фото: Carlos Bongioanni/Stars And Stripes

По материалам: Укринформ