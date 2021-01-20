Кабмин согласовал выплату Украиной $20 тысяч вклада в ООН
Кабмин согласовал выплату Украиной $20 тысяч вклада в ООН
20.01.2021 13:33
Укринформ
Кабинет Министров согласовал проведение Украиной добровольных взносов в сумме $20 тысяч за счет средств соответствующей бюджетной программы в созданные ООН фонды.
Как сообщает корреспондент Укринформа, соответствующее распоряжение правительство одобрило на заседании 20 января без обсуждения.
«Согласиться с предложением Министерства иностранных дел по проведению добровольных взносов Украины … в бюджеты ООН, органов и специализированных учреждений системы ООН, других международных организаций и конвенционных органов», – говорится в документе.
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В частности, Кабимин согласовал взносы Украины в сумме по 10 тыс. долл. в Целевой фонд по поддержке деятельности Офиса председателя Генеральной ассамблеи ООН и в Многосторонний целевой фонд ООН для борьбы с холерой на Гаити.
МИДу поручено проинформировать Секретариат ООН о принятом решении.
По материалам: Укринформ