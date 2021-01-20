Кабмин продлил действие санкций в отношении Мали и Йемена

Кабмин продлил действие санкций в отношении Мали и Йемена

20.01.2021 14:12

Укринформ

Кабинет Министров продлил применение персональных специальных экономических санкций в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН в отношении Республики Мали и Республики Йемен.

Как сообщает корреспондент Укринформа, соответствующие распоряжения правительство приняло на заседании 20 января без обсуждения.

В частности, в отношении Республики Йемен действие персональных санкций продлили до 26 февраля, а в отношении Республики Мали – до 31 августа.

Как отмечается в объяснительных записках к распоряжениям, персональные санкции запрещают въезд в Украину или транзит по ее территории лицам, определенным Комитетом Совета безопасности ООН, перечень которых прилагается.

Проекты распоряжений были разработаны с целью имплементации к национальному законодательству соответствующих резолюций Совета безопасности ООН.

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Как сообщалось, санкции Совбеза ООН против Йемена ежегодно продлевается с 2014 года из-за длительного военного конфликта в стране.

Санкции против Мали были введены в 2017 году и касались должностных лиц, препятствующих продвижению мирного процесса в стране.

По материалам: Укринформ