Госбюро расследований не имеет права вручать Тупицкому подозрение – КСУ

19.01.2021 20:30

Укринформ

В Конституционном Суде заявляют, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье КС.

Об этом сообщает пресс-служба Конституционного Суда, передает Укринформ.

"Согласно части девятой статьи 24 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» судье Конституционного Суда о подозрении в совершении уголовного преступления сообщает Генеральный прокурор или лицо, осуществляющее его полномочия. Это делает неправомерным осуществление этого процессуального действия кем-либо из других лиц", – говорится в сообщении.

В КС также отмечают, что в связи с этим, вызывает удивление и беспокойство информация, обнародованная на сайте Государственного бюро расследований о том, что «…следователи Государственного бюро расследований по согласованию с и.о. Генерального прокурора сообщили о подозрении судье Конституционного Суда Украины, который осуществляет административные функции его Председателя, 28 декабря 2020 года в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний)».

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Кроме того, в Конституционном Суде заявили, что информация об обеспечении ГБР выполнения указа Президента Украины от 29 декабря 2020 года №607/2020, согласно которому Тупицкий в течение двух месяцев не имеет права выполнять полномочия судьи КС и его председателя и не имеет права находиться в помещении этого суда, не соответствует действительности.

"Исходя из содержания указа Президента Украины "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" №607/2020 Тупицкий А.Н. отстранен от должности судьи Конституционного Суда Украины сроком на два месяца. Такое отстранение не лишает его статуса судьи Конституционного Суда Украины и его председателя. Текст упомянутого указа не содержит никаких указаний или запретов относительно допуска судьи Конституционного Суда Украины Тупицкого А.Н. в здание Конституционного Суда Украины", – отмечают в КС.

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Как сообщалось, 29 декабря 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении на два месяца Председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ. По сообщению пресс-службы Зеленского, такое решение глава государства принял «после получения и обработки специалистами Офиса Президента ходатайство Офиса Генерального прокурора».

Перед тем прокуратура сообщала, что Тупицкий подозревается в оказании влияния на свидетеля путем подкупа, а также в даче заведомо ложных показаний. Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

5 января судьи Конституционного Суда провели собрание в связи с указом Президента об отстранении Тупицкого и приняли заявление, в котором подчеркнули недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции, что может привести к блокированию работы КСУ.

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19 января сообщалось, что Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении председателю Конституционного Суда Александру Тупицкому в совершении уголовных преступлений против правосудия. Судье КС инкриминируют нарушение ч. 2 ст. 384, ст. 386 УКУ (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Также 19 января сообщалось, что сотрудники Управления госохраны не пускают Председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого в помещение суда. В КС сообщили, что Тупицкий считает недопуск его в суд "очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность Председателя Конституционного Суда Украины, препятствованием выполнению им своих служебных обязанностей, направленным на блокирование работы Конституционного Суда Украины в целом".

В свою очередь, в Управлении государственной охраны заявили, что не пустив председателя Конституционного Суда Тупицкого в помещение КСУ, действовали в рамках полномочий, предусмотренных действующим законодательством, ссылаясь на обращение в Управление государственной охраны, Государственного бюро расследований относительно соблюдения положений Конституции Украины, Уголовно-процессуального кодекса Украина, выполнения требований Указа Президента Украины от 29.12.2020 № 607/2020, а также для устранения рисков, в связи с которыми был отстранен Тупицкий от должности судьи Конституционного Суда и для недопущения последнего в помещение КСУ на срок действия Указа Президента от 29.12 .2020 № 607/2020 (два месяца).

По материалам: Укринформ