Блинкен: Я поддерживаю предоставление Украине летального оружия

19.01.2021 22:49

Укринформ

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен подтвердил твердое намерение администрации Байдена обеспечить предоставление летального оружия Украине.

Об этом он заявил во время слушаний в Сенате США в ответ на вопрос сенатора-республиканца Рона Джонсона, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Одна из вещей, которую Конгресс сделал единогласно – это то, что мы выделили $300 млн для предоставления Украине летального оружия», – указал сенатор. Он подчеркнул, что правительство Обамы так и не реализовало этой инициативы – в отличие от администрации Трампа.

«Продолжаете ли вы не разделять позицию о предоставлении этого оборонительного оружия? Или же считаете что это решение Конгресса и администрации Трампа было правильным?» – спросил Джонсон.

В ответ Блинкен сказал: «Сенатор, я поддерживаю предоставление летального оружия оборонного назначения Украине».

Читайте также: Штатам нужно «оживить альянсы» для противодействия России и Ирану – Блинкен

Кандидат на должность главы Госдепартамента США также напомнил, что высказал свою позицию еще три года назад в публикации The New York Times – и продолжает придерживаться ее.

Как сообщал Укринформ, во вторник в комитете по международным отношениям Сената США проходят слушания по утверждению Энтони Блинкена на должности государственного секретаря в администрации Джо Байдена. После слушаний в профильном комитете и формулировки рекомендаций по кандидатуре Сенат должен принять решение путем голосования.

По материалам: Укринформ