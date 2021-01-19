Зеленский встретился с действующей главой ОБСЕ – о чем говорили

Зеленский встретился с действующей главой ОБСЕ – о чем говорили

Фото

19.01.2021 18:57

Укринформ

Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом для ОБСЕ, а также важно ставить вопрос о возвращении временно оккупированного Крыма под контроль Украины.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде, информирует Офис Президента.

В частности, Зеленский поблагодарил госпожу Линде за ее позицию о том, что завершение войны в Донбассе действительно является приоритетом, и отдельно отметил, что нужно активно поднимать вопрос возвращения временно оккупированного Крыма. Именно с этой целью Украина инициировала создание международной площадки под названием «Крымская платформа».

«Для нас очень важно признавать, что и Крым, и Донбасс – это Украина», – отметил Президент.

Также глава государства поздравил госпожу Линде с вступлением в должность действующего председателя ОБСЕ и отметил, что сотрудничество с Организацией очень важно для Украины и украинцев.

«Мы хотим поблагодарить от Украины всех представителей миссии ОБСЕ за то, что поддерживаете Украину, поддерживаете всегда наш суверенитет и нашу территориальную целостность», – сказал он.

Глава государства проинформировал собеседницу о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, которые прилагает украинская сторона с целью достижения мира.

Читайте также: ОБСЕ должна запустить дистанционный мониторинг в оккупированном Крыму – Кулеба

Зеленский отметил, что Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров «Нормандской четверки» в декабре 2019 года. Однако, с другой стороны открыт только один КПВВ, остальные же пункты построенные Украины с гуманитарной целью, которые должны предоставлять комфортные услуги людям, на оккупированной территории не открывают. Также тормозится процесс взаимного возвращения удерживаемых лиц, блокируется доступ Международного комитета Красного Креста к задержанным и работа миссии ОБСЕ на оккупированной территории, процесс разминирования и разведения войск на новых участках.

В то же время глава государства отметил, что в части устойчивого прекращения огня на Донбассе есть продвижение вперед, и более шести месяцев действует режим тишины. Хотя иногда он провокационно нарушается со стороны боевиков, и все же благодаря мерам, которые продолжаются с 27 июля 2020 года, удалось в разы уменьшить количество погибших военных и гражданских.

На встрече, кроме главы государства, присутствовали руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, глава делегации Украины в трехсторонний контактной группе, первый Президент Украины Леонид Кравчук, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Владимир Зеленский сообщил действующему председателю об ожиданиях Украины от работы СММ ОБСЕ. Был сделан акцент на необходимости усиления организационной способности миссии, ее технического потенциала и финансового обеспечения.

Читайте также: Швеция в ОБСЕ обещает и дальше работать над решением конфликта на Донбассе

Как сообщал Укринформ, действующая председатель ОБСЕ, Министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде прибыла в Украину с двухдневным рабочим визитом.

Действующий председатель ОБСЕ, кроме встреч с украинскими чиновниками, также посетит вместе с министром иностранных дел Украины зону проведения операции объединенных сил на Донбассе, где лично ознакомится с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

Украина – первая страна, которую Анн Линде посещает с визитом как председательствующая в ОБСЕ, что свидетельствует о приоритетном значении нашего государства на повестке дня ОБСЕ в 2021 году.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ