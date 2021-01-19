Зеленский поручил отчитаться об увольнении глав реорганизованных РГА

19.01.2021 11:52

Укринформ

Президент Владимир Зеленский поручил председателям областных государственных администраций сообщить о предстоящем увольнении с должностей глав районных госадминистраций, полномочия которых прекращаются в связи с реорганизацией.

Как передает Укринформ, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

"Согласно части четвертой статьи 118 Конституции Украины, в связи с проведением реорганизации районных государственных администраций: главы областных государственных администраций в установленном порядке должны сообщить председателям районных государственных администраций, которые прекращают свою деятельность, о предстоящем увольнении с должности на основании пункта 6 части второй статьи 9 Закон Украины "О местных государственных администрациях", – говорится в документе.

Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

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Как сообщалось, по информации Минрегиона, сейчас в результате децентрализации создано 1469 территориальных громад вместо 11,5 тыс. и сформировано 136 районов вместо 490, что предполагает также сокращение количества райгосадминистраций. 6 декабря 2020 г. вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций», который позволит провести реорганизацию местных органов власти в соответствии с новым админтерустройством. Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев заявил, что реформу децентрализации должны завершить в 2021 году.

По материалам: Укринформ