Политика

Украина в ТКГ предлагает разработать единый план относительно Донбасса

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Украина в ТКГ предлагает разработать единый план относительно Донбасса

Украина в ТКГ предлагает разработать единый план относительно Донбасса

19.01.2021 14:22

Укринформ

Украинская делегация для участия в ТКГ предложила координатору политической пидруппы Пьеру Морелю разработать обобщенный документ относительно дальнейших шагов для урегулирования конфликта на Донбассе с учетом предложений всех сторон.

Как передает Укринформ, об этом делегация Украины сообщила в Фейсбуке по итогам заседания политической подгруппы, которое состоялось в режиме видеоконференции.

Отмечается, что во время заседания координатор политичноӥ подгруппы ТКГ посол Пьер Морель представил свой анализ предложений украинской и российской стороны относительно дальнейших шагов для урегулирования конфликта.

В украинской делегации уточнили, что речь идет об украинском "Плане совместных шагов" и замечаниях российской стороны.

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"Украинская делегация выступила с предложением к Морелю разработать единый проект документа, в который бы вошли предложения обеих сторон и модератора от ОБСЕ", – говорится в сообщении.

В делегации добавили, что вопросы, которые обсуждались на заседании политической подгруппы, станут предметом рассмотрения во время общего заседания ТКГ 21 января.

По материалам: Укринформ

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