Украина в ТКГ предлагает разработать единый план относительно Донбасса
Украина в ТКГ предлагает разработать единый план относительно Донбасса
19.01.2021 14:22
Укринформ
Украинская делегация для участия в ТКГ предложила координатору политической пидруппы Пьеру Морелю разработать обобщенный документ относительно дальнейших шагов для урегулирования конфликта на Донбассе с учетом предложений всех сторон.
Как передает Укринформ, об этом делегация Украины сообщила в Фейсбуке по итогам заседания политической подгруппы, которое состоялось в режиме видеоконференции.
Отмечается, что во время заседания координатор политичноӥ подгруппы ТКГ посол Пьер Морель представил свой анализ предложений украинской и российской стороны относительно дальнейших шагов для урегулирования конфликта.
В украинской делегации уточнили, что речь идет об украинском "Плане совместных шагов" и замечаниях российской стороны.
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"Украинская делегация выступила с предложением к Морелю разработать единый проект документа, в который бы вошли предложения обеих сторон и модератора от ОБСЕ", – говорится в сообщении.
В делегации добавили, что вопросы, которые обсуждались на заседании политической подгруппы, станут предметом рассмотрения во время общего заседания ТКГ 21 января.
По материалам: Укринформ