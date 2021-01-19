Указ о назначении Маркаровой послом в США появится в ближайшее время – ОП

Указ о назначении Маркаровой послом в США появится в ближайшее время – ОП

18.01.2021 16:09

Укринформ

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква прогнозирует, что указ о назначении Оксаны Маркаровой послом Украины в США будет подписан после инаугурации новоизбранного Президента Джо Байдена.

Как передает Укринформ, об этом Жовква заявил в интервью ТСН.

Он отметил, что кандидатура Маркаровой была согласована Президентом Украины, после этого была направлена нота на получение агремана, то есть согласия США на принятие этой кандидатуры в качестве посла Украины.

«Такой агреман получен, о чем уже также говорилось в прессе. Хотя, как правило, такие вещи не озвучиваются …

Согласно последнему этапу является издание указа Президента Украины о назначении послом Украины конкретного человека. Такой указ в ближайшее время появится. Думаю, что это логично, будет уже после проведения инаугурации (президента Байдена. – ред.)», – сказал Жовква.

Комментируя смену посла Украины в Вашингтоне, заместитель руководителя ОП напомнил, что нынешний глава украинского диппредставительства в Вашингтоне Владимир Ельченко до этого более четырех лет работал постоянным представителем Украины в ООН и уже более года проработал в Вашингтоне.

«Поэтому это нормальная история, пять лет – средний срок для ротации посла. Вы знаете, в дипломатии есть такой термин, принцип, что каждый подлежит ротации. Поэтому, в данном случае, посол Ельченко, который является высоким профессиональным специалистом и одним из лучших наших дипломатов, будет отозван в Киев и займется дальнейшей дипломатической деятельностью», – отметил Жовква.

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Как сообщал Укринформ, Украину на инаугурации президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января, официально будет представлять посол в Вашингтоне Владимир Ельченко.

По материалам: Укринформ