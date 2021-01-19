Воды в рот набрали: 100 депутатов не сказали в Раде ни слова

Воды в рот набрали: 100 депутатов не сказали в Раде ни слова

19.01.2021 13:56

Укринформ

В течение 2020 года 100 народных депутатов не выступили в Верховной Раде ни разу ни с места, ни с парламентской трибуны.

Как передает Укринформ, соответствующие результаты анализа статистики выступлений народных депутатов обнародовал Комитет избирателей на своей странице в Фейсбуке.

По данным организации, больше всего депутатов, которые ни разу не выступали в парламенте, во фракции «Слуга Народа» – 73 человека или каждый четвертый депутат.

Среди депутатов монобольшинства, не сказали ни слова в сессионном зале в течение 2020 года, – Евгений Брагарь (известный высказыванием о продаже собаки для оплаты коммунальных тарифов), Юрий Корявченков (актер 95 квартала, известный как Юзик), Владимир Тимофийчук, Святослав Юраш.

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Ни разу не выступали и 12 депутатов из фракции «Оппозиционная платформа За жизнь». В частности, Виктор Медведчук, Сергей и Юлия Левочкины, Вадим Столар, Тарас Козак, Сергей Ларин, Юрий Солод, Александр Фельдман, Игорь Кисилев, Дмитрий Исаенко, Виталий Борт, Игорь Абрамович.

Также выступали еще 6 внефракционных депутатов: в частности, Андрей Деркач, Олесь Довгий, Роман Иванисов, Муса Магомедов, Дмитрий Шенцев, Евгений Яковенко. Еще 4 депутата являются членами группы «За будущее», 3 – группы «Довіра», 2 – фракции ВО «Батьківщина».

Во фракциях «Европейская солидарность» и «Голос» нет депутатов, которые не выступали в парламенте в течение года.

В целом на протяжении 2020 года состоялось 89 пленарных заседаний Верховной Рады.

Как сообщалось, согласно календарному плану, первое заседание парламента в 2021 году состоится 26 января. Четвертая сессия ВР завершит свою работу 29 января.

По материалам: Укринформ