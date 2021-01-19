В ОП назвали три приоритета Украины в отношениях со Штатами

В ОП назвали три приоритета Украины в отношениях со Штатами

18.01.2021 15:59

Укринформ

Украина в двусторонних отношениях с США в первую очередь хочет сосредоточиться на поддержке США территориальной целостности нашей страны, их активному привлечению к процессу урегулирования ситуации на Донбассе и деоккупации Крыма и экономическому сотрудничеству.

Как передает Укринформ, об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в интервью ТСН.

«Прежде всего, это поддержка США территориальной целостности и суверенитета Украины, учитывая военную помощь», – сказал Жовква.

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Он отметил, что этот вопрос всегда был важным для всех американских администраций. В этом контексте заместитель руководителя ОП напомнил, что в очередном оборонном бюджете, который был одобрен обеими палатами уже после преодоления вето еще действующего президента Трампа, предусмотрены те же самые объемы военной помощи.

«А что еще важнее – увеличение финансирования на поставку летального вооружения в Украину. Это имеет большое значение и надеемся, что этот приоритет останется в повестке дня и для демократической администрации», – отметил дипломат.

Вторым приоритетом он назвал активное привлечение США к процессу урегулирования ситуации на Донбассе и деоккупации Крыма. По словам Жовквы, форматы и формы этого привлечения могут обсуждаться, в то же время он спрогнозировал, что «стопроцентно… этот вопрос будет на радаре новой демократической администрации».

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Третьим приоритетным направлением в комплексе двусторонних отношений Украины и США должен оставаться экономический блок.

«Нам нужно, несмотря на пандемию, наращивать товарооборот. У нас был неплохой товарооборот до коронавируса – $6 млрд. Но сейчас, очевидно, он уменьшается. Надо, чтобы мы продолжили реализацию тех же проектов, которые мы уже имеем. И сразу приходит в голову энергетика… Аграрная сфера – традиционная для наших отношений. Новые сферы, такие как IT, искусственный интеллект, об этом можно говорить», – считает заместитель руководителя ОП.

Жовква также отметил, что не менее важным приоритетом является борьба с коррупцией.

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«Здесь мы действительно будем союзниками президента Байдена в проведении антикоррупционных мер в Украине», – заверил он.

Как сообщал Укринформ, 20 января в Вашингтоне состоится инаугурация 46-го президента США Джо Байдена.

По материалам: Укринформ