Россия не имеет права решать, кому вступать в НАТО – Столтенберг

18.01.2021 21:54

Укринформ

Россия не имеет права вмешиваться в суверенные решения демократических стран, в частности Украины и Грузии, о присоединении к НАТО.

Об этом во время виртуальной дискуссии в рамках Парижской школы международных дел заявил Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент Укринформа.

Именно так генеральный секретарь НАТО ответил на вопрос модератора, не провоцирует ли расширение Альянса агрессию России против соседних стран.

Аудиозапись выступления Столтенберга размещена на сайте НАТО.

«Этот вопрос в разных версиях я слышал много раз, когда расширение НАТО пытались представить как своеобразное агрессивное действие против РФ, чтобы оправдать использование Россией силы против других стран – вы упомянули Донбасс (Украина) и Грузию. Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны начать с основ. Все страны Европы подписали Хельсинкский заключительный акт и много других документов, которые четко определяют, что все государства имеют суверенное право выбирать свой путь, как и то, в каких организациях по безопасности такие страны хотели бы участвовать, а в каких – нет. Это очевидно », – отметил Столтенберг.

Он напомнил, что обретение членства в НАТО в свое время было суверенным решением стран Восточной Европы, включая три страны Балтии, входивших в СССР. При этом НАТО никого и никогда не принуждало к вступлению. Упомянутые страны сами, с использованием демократических процедур, выбирали путь присоединения к Альянсу.

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«Мы никогда не заставляли страны присоединяться к НАТО. Наши хорошие друзья-соседи, такие как Финляндия или Швеция, в течение десятилетий говорят, что не хотят быть членами НАТО, и мы в полной мере это уважаем. Но когда такие страны, как Латвия, Эстония, Литва, Польша, Румыния и многие другие, – решили, что хотят получить членство, – безусловно, если они выполняли стандарты НАТО, то должны были получить разрешение на такое членство», – рассказал генсек Альянса.

Он подчеркнул: вопрос, быть той или иной стране в НАТО или нет, должна решать только сама страна и союзники по Альянсу. Россия не имеет никакого права вмешиваться, блокировать или останавливать членство суверенного государства в НАТО.

«Для меня провокационной является сама постановка вопроса о праве суверенных государств решать собственное будущее. Это путь к признанию системы сфер интересов, в которой великие державы имеют определенные права определять судьбу соседей… Если мы примем, что большие страны могут решать, что должны делать страны поменьше, тогда мы возвращаемся назад во времени. Мы не хотим возвращения к такому миру. Нам нужен мир, основанный на правилах, на уважении к государствам, независимо от их размера, размера их вооруженных сил или экономики», – указал руководитель НАТО.

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Он выразил убеждение, что компромиссы в таких фундаментальных вопросах могли бы стать очень опасным путем для всего мира. С этой точки зрения, по мнению Столтенберга, следует рассматривать также вопрос так называемых «замороженных» конфликтов.

«Если Грузия хочет стать членом НАТО, это не вопрос России – останавливать ее. Станет Грузия членом НАТО или нет – это вопросы, которые будут решать Грузия и члены, и никто другой. Это не дело России. То, что они сделали в Абхазии, в Южной Осетии, нарушив территориальную целостность Грузии как суверенного государства, является неприемлемым. Это же касается, безусловно, и Украины. Незаконная аннексия Крыма, дестабилизация Донбасса – все это является нарушением фундаментальных принципов на пути к построению мирного и стабильного мира», – подчеркнул Столтенберг.

Он добавил: НАТО видит свою роль в том, чтобы помочь обеим странам в развитии возможностей и в реформах.

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«Мы присутствуем в различных формах (сотрудничества – ред.) в Грузии и Украине. Но, разумеется, мы должны искать политическое решение для различных конфликтов, в частности, в Молдове, в Нагорном Карабахе. Главное послание, что при этом мы должны уважать суверенитет этих стран и поддерживать стремление в поиске мирных решений путем переговоров для различных конфликтов, которые являются «замороженными» в той или иной степени», – добавил генеральный секретарь НАТО.

Как сообщал Укринформ, в аналитическом докладе «НАТО 2030», определяющем перспективные направления военного и политического развития Альянса на следующее десятилетие, отражено сохранение принципа «открытых дверей» для стран, которые соответствуют стандартам НАТО и разделяют с союзниками общие демократические принципы.

Фото: НАТО

По материалам: Укринформ