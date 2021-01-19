Рада может рассмотреть изменения в Конституцию в части децентрализации весной – депутат

19.01.2021 10:15

Укринформ

В Комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства прогнозируют рассмотрение изменений в Конституцию в части децентрализации в первом чтении весной 2021 года.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил председатель подкомитета по вопросам местного самоуправления и органов самоорганизации населения этого комитета, народный депутат от «Слуги народа» Дмитрий Гурин.

"Думаю, голосование в первом чтении может состояться в весеннюю сессию Верховной Рады, а в целом – осенью. Уверен, что децентрализация – наиболее важная и популярная реформа в стране, объединит зал Верховной Рады, изменения в Конституцию в части децентрализации вступят в силу с 2022 и главный этап децентрализации будет завершен", – заявил депутат.

Гурин также отметил, что в конце 2019 года Верховной Раде был предложен проект изменений в Конституцию Украины в части децентрализации (законопроект №2598), который был разработан в 2015-16 годах, но выяснилось, что этот проект не было полноценно обсужден ни с депутатами, ни с ассоциациями местного самоуправления. Поэтому законопроект отозвали и начали полноценные консультации с представителями местного самоуправления прежде всего, объяснил он.

Читайте также: В Раде зарегистрировали законопроект об институте старост

"Во внесении изменений в Конституцию есть две ключевые особенности. Во-первых, они принимаются 300 голосами народных депутатов из 450, а не 226, как обычные законы. Это означает, что изменения в Конституцию должны быть предметом консенсуса, а не компромисса", – подчеркнул депутат.

Также он отметил, что текст изменений в Конституцию не может быть изменен поправками при рассмотрении между чтениями. Он голосуется в том виде, в котором проект был зарегистрирован.

"Инклюзивные консультации проходили почти год. До начала карантина мы успели провести крупный региональный тур, в котором приняли участие более 1000 делегатов из всех регионов. Основная часть цикла консультаций – 19 раундов переговоров с представителями всеукраинских ассоциаций местного самоуправления и дополнительные события с привлечением экспертов – проходили в зум-режиме", – рассказал Гурин.

Также он отметил, что во время консультаций относительно изменений в КС в части децентрализации участники «искали и расширяли зону консенсуса».

Читайте также: Чернышов объяснил, как пройдет распределение имущества и передача полномочий громадам

"Если в конце 2019 года все обсуждали, как все согласны друг с другом, то в конце 2020 года мы видим, что по 95% позиций есть именно консенсус, а не компромисс. Этому, очевидно, помогло привлечение независимой команды фасилитаторов под руководством Дианы Проценко , председателя Национальной ассоциации медиаторов Украины", – отметил депутат.

По его словам, в зоне консенсуса принципиальные и наиболее важные изменения: предоставление равных прав для всех громад, права приспосабливать деятельность для местных нужд.

Также, сообщил он, в изменениях в Конституцию предполагается полноценное внедрение принципа субсидиарности, «по которому все полномочия, которые могут выполняться снизу, выполняются именно снизу, а местное самоуправление защищается от возможности вмешательства со стороны государства». Кроме того, предполагается, что на уровне областей главы государственных администраций теряют исполнительные полномочия и остаются только с правом надзора за законностью действий местного самоуправления.

"На уровне громад консенсусной является модель сильного главы громады, а роль устава громад, наконец повышается до основному акту, которому не могут противоречить другие акты органов местного самоуправления", – отметил парламентарий.

Читайте также: В Украине завершили первый этап реформы децентрализации

В то же время Гурин констатировал, что пока не удалось найти консенсус по нескольким вопросам: будут ли в Украине советы на уровне районов; каким будет срок каденции местного самоуправления – 4 или 5 лет; отдельные детали роспуска органов местного самоуправления при конституционных проступках.

"Наиболее интересным вопросом, где не удалось найти консенсус, является вопрос полноценной правосубъектности громад, то есть предоставление громадам статуса юридического лица, как во всех странах Европы и, в западной Украине до 40-х … Позиция европейских партнеров проста: нет статуса юридического лица у громад – нет полноценной защиты прав местного самоуправления и нет полноценной децентрализации", – объяснил он.

По словам депутата, полный протокол соглашений и разногласий по результатам консультаций направили ученым в Комиссию по вопросам правовой реформы при Президенте Украины. Следующим шагом станет разработка текста «зоны перемен», по которым найден консенсус, и варианты выбора для политиков там, где консенсус не найден.

"После этого начнется парламентский диалог – каждая фракция парламента сможет выбрать, какие варианты выбора кажутся им самыми лучшими. На какой вариант будет 300 голосов – тот и планируется зарегистрировать", – отметил народный депутат.

Кроме того, в комментарии Укринформу заместитель министра развития громад и территорий Вячеслав Негода отметил, что действующая конституционная модель территориальной организации власти характерна рядом существенных недостатков конституционно-правового регулирования вопросов местного самоуправления как в части концептуального, так и системно-структурного и терминологического характера.

Читайте также: Децентрализация является ключевым инструментом достижения членства в ЕС и НАТО – Стефанишина

"В действующей модели организации власти на местах закреплены элементы чрезмерной централизации власти, признаки огосударствления местного самоуправления, нарушает принципы его компетенционный автономии, полноты, организационной самостоятельности, материальной и финансовой состоятельности", – отметил замминистра.

Он также подчеркнул, что существующая модель затрудняет четкое разграничение полномочий между местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, функционирующих в административно-территориальных единицах разных уровней, что приводит к дублированию их полномочий, негативно влияет на земельные, бюджетно-финансовые и другие организационно-правовые отношения.

Негода также напомнил, что процесс децентрализации власти начатый в 2014 году с принятием Концепции реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине, изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы, одобрением законодательных оснований для формирования дееспособного первичного субъекта местного самоуправления – громады.

Заместитель министра отметил, что изменениями в Основной Закон необходимо закрепить необратимость децентрализации и ее результатов, которые были достигнуты в предыдущие годы, а также определить четкую систему административно-территориального устройства, соответствующую европейским стандартам, закрепить эффективную систему местного самоуправления на принципах вездесущности и субсидиарности.

Кроме того, по словам Негоды, в изменениях в Конституцию необходимо предусмотреть нормы по обеспечению материальной и финансовой основы местного самоуправления, но вместе с тем необходимо предусмотреть ряд предохранителей, чтобы с децентрализацией не произошло ослабление центральной власти в таких вопросах, как оборона, внешняя политика, национальная безопасность, верховенство права, соблюдение прав и свобод человека.

Читайте также: Проект изменений в Конституцию по децентрализации уже почти готов – комитет ВР

Как сообщалось, 13 декабря 2019 года Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал направить в Конституционный суд этот законопроект. Однако 17 января 2020 года Президент отозвал законопроект для дальнейшей доработки по результатам консультаций с руководством фракции "Слуга народа".

7 декабря 2020 года председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко заявил, что консультации по внесению изменений в Конституцию в части децентрализации близятся к завершению, и в ближайшее время должен появиться соответствующий законопроект.

По материалам: Укринформ