Офис генпрокурора открыл дела в отношении Дубинского – ЦПК

Документ

19.01.2021 15:56

Укринформ

Офис Генерального прокурора открыл производство в отношении народного депутата из фракции "Слуга народа" Александра Дубинского о легализации имущества, полученного преступным путем, и неуплаты налогов по заявлению "Центра противодействия коррупции".

Как передает Укринформ, соответствующие документы обнародовал "Центр противодействия коррупции".

"Офис Генерального прокурора открыл производство в отношении народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Дубинского. Ранее Центр противодействия коррупции обратился в ОГП с заявлением о преступлении в отношении Дубинского. Так, сначала Офис генпрокурора отказывался расследовать возможные преступления Дубинского, однако Печерский районный суд Киева обязал внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование ", – отмечают в ГПК.

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Согласно информации, изложенной в уведомлении о начале досудебного расследования, Офисом генпрокурора на основании постановления Печерского райсуда по фактам, изложенным в заявлении ЦПК, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато два уголовных производства по ч.1 ст.212 Уголовного кодекса и ч.1 ст.209 УК Украины. Указанные статьи касаются уклонения от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем.

Как сообщалось, 11 января Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввел дополнительные санкции против семерых физических лиц и четырех организаций, которые являются частью "российской сети зарубежного влияния", связанной с Андреем Деркачем.

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Санкции США введены против бывших украинских чиновников Константина Кулика, Александра Онищенко, Андрея Телиженко, а также действующего народного депутата Александра Дубинского, который обнародовал так называемые пленки Деркача.

Кроме того, в "черный список" попали люди, которые работали в команде Деркача – Петр Журавель, Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко. Ограничения введены также против медиакомпаний NabuLeaks, Era-Media TOV, Only News и Skeptik TOV.

Народный депутат Андрей Деркач в мае 2020 года обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии бывшего вице-президента США Джо Байдена на пятого Президента Украины Петра Порошенко. Это записи, датированные 2015-2016 годами. По словам Деркача, "пленки" он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров делал лично Порошенко.

10 сентября Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача. Согласно сообщению министерства, он является одним из четырех человек, санкции против которых вводят за вмешательство в избирательный процесс в США.

По материалам: Укринформ