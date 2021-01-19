Корниенко рассказал о «домашних заданиях» до конца сессии Рады

19.01.2021 21:55

Укринформ

Первый заместитель депутатской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, председатель партии Александр Корниенко среди основных задач для парламента в последнюю пленарную неделю 4-й сессии ВРУ назвал принятие законов о народновластии путем всеукраинского референдума и создание Бюро экономической безопасности.

Об этом, передает Укринформ, говорится на странице "Слуги народа" в Фейсбуке.

"Планы Верховной Рады на пленарную неделю: 1. Народовластие. Это программное обещание, за которое мы много боролись. Закон о референдуме разрабатывался почти полгода, согласован со всеми международными институтами и украинскими экспертами. Поддержав его голосованием, мы сможем открыть возможность для проведения всеукраинских референдумов. 2. Бюро экономической безопасности. Это важная реформа, которая позволит двигаться дальше относительно наших обязательств с международными партнерами. И позволит перенести функции из силовых структур в спецслужбу, которая будет заниматься финансовыми расследованиями. Это следующий шаг по превращению нашей финансовой системы в прозрачную, соответствующую мировым и европейским образцам", – сообщил Корниенко.

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Среди вопросов, которые планируют рассматривать в Верховной Раде в ближайшее время, Корниенко также назвал законопроект об урегулировании деятельности облгазов. По его словам, документ позволит вводить временные администрации в эти компании. Также он позволит работать на рынке тем облгазам, которые имеют по меньшей мере 100 тыс. абонентов.

"У нас накопилось много домашних заданий, которые мы попробуем наверстать на этой неделе. Появились и новые инициативы, ведь депутаты работали во время праздников", – отметил Корниенко.

Первая в новом году и последняя за 4-ю сессию Верховной Рады девятого созыва пленарная неделя состоится 26-29 января. Согласно Конституции, следующая 5-я сессия парламента должна открыться в первый вторник февраля – 2 февраля.

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Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 18 июня 2020 года приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 «О народовластии через всеукраинский референдум».

Законопроектом предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по предмету: 1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; 2) решение вопроса общегосударственного значения; 3) изменение территории Украины; 4) утрата силы законом Украины или отдельными его положениями".

В то же время, согласно тексту законопроекта, не могут быть предметом всеукраинского референдума следующие вопросы: 1) противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным прежде всего Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней; 2) направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды; 3) относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета, амнистии; 4) отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры либо суда.

На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос.

По материалам: Укринформ