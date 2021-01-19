Годовые программы Украина – НАТО фактически соответствуют формату ПДЧ – Жовква

18.01.2021 23:57

Укринформ

Годовые национальные программы Украина – НАТО, которые наша страна выполняет, фактически соответствуют формату Плана действий по членству в Альянсе.

Как передает Укринформ, об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в интервью ТСН, отвечая на вопрос, может ли Украина стать членом НАТО без ПДЧ.

По словам Жовквы, прецеденты были – до 1999 года страны вступали в НАТО без ПДЧ. Кроме того, на саммите Альянса осенью может быть принято решение об отмене института ПДЧ, и, соответственно, тогда он не будет необходим для поступления.

«Сейчас такая процедура существует. Но, опять же, еще раз всех призываю не концентрироваться на этих трех волшебных буквах. Я открою большой секрет: те Годовые национальные программы (ГНП) Украина – НАТО, которые мы выполняем, в частности в этом году, и уже, кстати, готовим программу на 2021 год, фактически – в формате ПДЧ. Если их почитать, то это те же ГНП, которые выполняли страны в форматах имплементации ПДЧ. При отсутствии этих волшебных трех букв остальное мы все делаем в практическом смысле этого слова», – сказал Жовква.

Читайте также: Украина обязательно вступит в НАТО – представитель фонда Маршалла

Он акцентировал, что продолжается реформирование ВСУ, сектора безопасности, происходит взаимосовместимость подразделений, участие Украины во всех миротворческих миссиях Альянса, а в прошлом году наша страна присоединилась к Партнерству расширенных возможностей НАТО.

«Это дает нам много новых возможностей еще ближе подойти к стандартам НАТО. Поэтому Украина инициировала свое видение партнерства расширенных возможностей. Будем стараться очень быстро получить реакцию и начать практическую реализацию. Это более важно, а ПДЧ придет», – убежден заместитель руководителя Офиса Президента.

Читайте также: Украина рассчитывает получить в 2021 году план действий по членству в НАТО – Таран

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 26 мая 2020 года утвердил Годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2020 год.

Особое внимание в программе уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны Украины на стандарты Альянса и укрепления демократического гражданского контроля.

По материалам: Укринформ