Дубинский хочет срочно собрать «слуг» из-за санкций США

18.01.2021 18:49

Укринформ

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский требует созвать внеочередное заседание фракции монобольшинства из-за введения против него санкций Соединенными Штатами Америки.

Об этом Дубинский сообщил на пресс-конференции в понедельник, передает корреспондент Укринформа.

"Я настаивал и настаиваю на безотлагательном проведении заседания фракции, поскольку в средствах массовой информации и социальных сетях нашими политическими оппонентами эта ситуация используется как предмет шантажа Президента Украины и парламентского большинства, которое его поддерживает – непосредственно и политической партии "Слуга народа", и фракции. Промедление с проведением внеочередного заседания фракции на эту тему может привести к тому, что будут крайне негативные последствия в виде дискредитации и Президента, и парламентской фракции", – отметил депутат.

Он добавил, что пока заседание фракции так и не состоялось.

"Есть моменты, которые я, к сожалению, не могу сейчас озвучить на этой пресс-конференции, но озвучу их на заседании фракции", – сказал Дубинский.

Депутат также добавил: "Это плохо для всех, но аферисты временно победили, подставили американских чиновников. Но уверен, в конечном счете аферисты проиграют. Мне придется заниматься этим вопросом в юридической плоскости".

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Как сообщалось, 11 января Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввел дополнительные санкции против семерых физических лиц и четырех организаций, которые являются частью "российской сети зарубежного влияния", связанной с Андреем Деркачем.

Санкции США введены против бывших украинских чиновников Константина Кулика, Александра Онищенко, Андрея Телиженко, а также действующего народного депутата Александра Дубинского, который обнародовал так называемые пленки Деркача.

Кроме того, в «черный список» попали люди, которые работали в команде Деркача, – Петр Журавель, Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко. Ограничения введены также против медиакомпаний NabuLeaks, Era-Media TOV, Only News и Skeptik TOV.

Народный депутат Андрей Деркач в мае 2020 г. обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии бывшего вице-президента США Джо Байдена на пятого Президента Украины Петра Порошенко. Это записи, датированные 2015-2016 годами. По словам Деркача, "пленки" он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров делал лично Порошенко.

10 сентября Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача. Согласно сообщению министерства, он является одним из четырех человек, санкции против которых вводят за вмешательство в избирательный процесс в США.

По материалам: Укринформ