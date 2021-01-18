Задержание Навального: Мезенцева говорит, что Украина может обжаловать полномочия РФ в ПАСЕ

Задержание Навального: Мезенцева говорит, что Украина может обжаловать полномочия РФ в ПАСЕ

17.01.2021 22:40

Укринформ

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы планирует поднять вопрос по обжалованию полномочий делегации России, в том числе в связи с задержанием в Москве российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом написала в Facebook председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Наша делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент, для дальнейших шагов по обсуждению (urgent debates) и обжалованию полномочий РФ, основываясь, в том числе, на этих событиях», – заявили народный депутат, реагируя на задержание 17 января в московском аэропорту Навального после того, как он прибыл рейсом из Берлина.

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Мезенцева напомнила, что на 19 января запланировано выступление и участие онлайн Навального на заседании комитета ПАСЕ по правовым вопросам и демократии.

«Учитывая последние события (его задержания в Москве, дальнейшее пребывание в СИЗО, а также предназначен суд на 29 января), вряд ли он сможет принять участие», – констатировала глава украинской делегации в Ассамблее.

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Она добавила, Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал Россию выплатить Навальному более 22 тыс. евро, постановив, что российское правительство возбудило в отношении политика ряд статей Европейской конвенции по правам человека.

Зимняя сессия ПАСЕ пройдет 25-28 января во так называемом «гибридном» формате. Делегаты могут участвовать в заседаниях, как по физического присутствия в Страсбурге, так и дистанционно.

Как сообщал Укринформ, Алексея Навального задержали в зоне паспортного контроля международного московского аэропорта «Шереметьево» 17 января.

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Навальный только что вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления в Томске. Самолет авиакомпании «Победа», на борту которого находился российский оппозиционный политик с женой, вместо планового прилета во «Внуково» приземлился в московском аэропорту «Шереметьево».

Ранее сообщалось, что в России Навального могут задержать ФСИН и Следственный комитет. Неделю назад ФСИН обратилась в суд с требованием заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» в реальный. Срок закончился 30 декабря.

По материалам: Укринформ