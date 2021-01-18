Выход России из Договора об открытом небе уничтожает европейскую архитектуру безопасности – МИД

18.01.2021 13:26

Укринформ

Решение Российской Федерации о выходе из Договора по открытому небу направлено на уничтожение европейской архитектуры безопасности и разрушение международных режимов контроля над вооружениями.

Как передает Укринформ, об этом говорится в комментарии МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве заметили, что Россия на протяжении 2009-2020 годов грубо нарушала Договор по открытому небу, в частности путем сокращения зоны его применения из-за оккупации частей территории Украины и Грузии.

«Рассматриваем это решение как очередной пример реализации Россией внешнеполитического курса, направленного на уничтожение европейской архитектуры безопасности, разрушение международных режимов контроля над вооружениями и подрыв фундаментальных норм и принципов международного права», – подчеркнули в МИД.

Украинские дипломаты акцентировали, что Договор по открытому небу остается важным юридически обязывающим международным соглашением в сфере контроля над вооружениями, которое обеспечивает транспарентность между государствами-участниками путем осуществления наблюдательных полетов над территорией друг друга.

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Как сообщалось, 15 января Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило о начале процедуры выхода РФ из Договора по открытому небу (ДОН).

Договор по открытому небу (ДОН) был подписан 24 марта 1992 года в г. Хельсинки (Финляндия) 27 государствами-участниками СБСЕ (с 1995 года – ОБСЕ). ДОН вступил в силу 1 января 2002 года. Его участниками в настоящее время являются 33 государства: Бельгия, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция, Грузия, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Украина, Франция, Финляндия, Швеция, Чехия, Хорватия.

Договор предусматривает установление «режима открытого неба» – возможность осуществления наблюдательных полетов государств-участников над территорией друг друга с целью контроля и наблюдения за военной деятельностью, мониторинга кризисных ситуаций и тому подобное.

В связи с длительными грубыми нарушениями договора со стороны России 22 ноября 2020 года США были вынуждены выйти из ДОН.

По материалам: Укринформ