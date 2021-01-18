Политика

В Украину готовят визит Макрона – посол

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В Украину готовят визит Макрона - посол

В Украину готовят визит Макрона – посол

18.01.2021 20:24

Укринформ

Украинская дипломатия готовит визит в Украину президента Франции Эммануэля Макрона.

Как передает собственный корреспондент Укринформа, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко во время онлайн-конференции «7 лет после Майдана», организованной 18 января геополитическим клубом Eastern Circles и Украинским кризисным медиацентром.

«Действительно, планируется визит Макрона в Украину. Мы работаем над этим каждый день: больше всего – над существенным наполнением повестки дня этого визита", – подчеркнул Омельченко.

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Он отметил, что последнее заседание смешанной комиссии Украина-Франция включало 17 вопросов повестки дня, и их количество продолжает расти.

«Мы надеемся, что во время визита президента Франции в Украину будет подписано несколько важных масштабных контрактов», – добавил посол.

Он уточнил, что прежде всего речь идет о большом контракте между украинским правительством и компанией Alstom о поставках электровозов. Договоренности будут предусматривать локализацию производства в Украине.

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Кроме этого, выразил надежду посол, может быть заключен контракт по расширению сотрудничества с Alstom в отношении строительства скоростных железнодорожных путей между Киевом, Львовом и Одессой.

Также проинформировал посол, что Украина и Франция планируют договориться о строительстве станций питьевой воды.

Омельченко убежден, что Украина – это современное технологическое государство.

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«Несмотря на конфликт на Донбассе, оккупацию, Украина совершила настоящий скачок в области технологий и очень быстро движется вперед», – добавил дипломат.

По материалам: Укринформ

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