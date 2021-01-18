В ЦИК сказали, какой была явка на выборах мэров трех украинских городов

В ЦИК сказали, какой была явка на выборах мэров трех украинских городов

17.01.2021 22:55

Укринформ

Центральная избирательная комиссия сообщила окончательные данные по явке на выборах мэров трех украинских городов.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на сообщение ЦИК в фейсбуке.

Так, на выборах в Броварах (Киевская область) явка составила 43,02%, в Борисполе (Киевская область) – 30,15%, а в Новгород-Северском (Черниговская область) – 41,48%.

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Напомним: перевыборы мэра и горсовета в Броварах городская ТИК назначила 23 ноября, после того, как 9 ноября Киевский окружной административный суд признал выборы в этом городе такими, которые не состоялись. Апелляционный Суд 11 ноября подтвердил это решение.

Проведение повторных выборов мэров в Борисполе и Новгород-Северском обусловлены смертью победителей избирательной гонки.

По материалам: Укринформ