В ЦИК сказали, какой была явка на выборах мэров трех украинских городов
В ЦИК сказали, какой была явка на выборах мэров трех украинских городов
17.01.2021 22:55
Укринформ
Центральная избирательная комиссия сообщила окончательные данные по явке на выборах мэров трех украинских городов.
Об этом передает Укринформ со ссылкой на сообщение ЦИК в фейсбуке.
Так, на выборах в Броварах (Киевская область) явка составила 43,02%, в Борисполе (Киевская область) – 30,15%, а в Новгород-Северском (Черниговская область) – 41,48%.
Читайте также: Избирательные участки на Киевщине закрылись вовремя и без грубых нарушений — полиция
Напомним: перевыборы мэра и горсовета в Броварах городская ТИК назначила 23 ноября, после того, как 9 ноября Киевский окружной административный суд признал выборы в этом городе такими, которые не состоялись. Апелляционный Суд 11 ноября подтвердил это решение.
Проведение повторных выборов мэров в Борисполе и Новгород-Северском обусловлены смертью победителей избирательной гонки.
По материалам: Укринформ