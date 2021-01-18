Трамп&Янукович: такие непохожие близнецы

Аналитика

13.01.2021 19:36

Укринформ

Почему безграмотность и агрессивная глупость не могут управлять страной? Украина, а теперь еще и США, это убедительно продемонстрировали

Шум после штурма Конгресса США понемногу утихает. Но привкус остается слишком резкий, чтобы не сказать вонючий. Дело не в том, что это кому-то там на руку, что Москва и ее пропаганда вновь получили тухлую пайку для обсасывания. Весь эта позор со штурмом символа американской демократии обнаружил очень неприятную вещь: когда у власти находится не воспитанный, не подготовленный ​​и скажем откровенно – ограниченный человек – последствия нельзя ни предсказать, ни предвидеть.

И Украине, кстати, в этом контексте, тоже есть о чем вспомнить из совсем недавней истории.

«Перлы» Трампа: давайте вспомним вместе

Четыре года назад казалось, что произошло почти политическое чудо: человек без всякого политического опыта, с сомнительным бизнес-фоном и повадками жесткого и непредсказуемого менеджера, стал у руля крупнейшей в мире экономики и вообще – страны номер один в мире.



Что обещал Трамп?

Обещание «сделать Америку великой снова» стало фундаментом успешной кампании 45-го президента США. Но что обещал Трамп?

Выйти из всех невыгодных экономических соглашений США с любыми странами и международными организациями, вернуть производство непосредственно в страну, чем сократить безработицу, ограничить иммиграцию без разбора, заставить экономических партнеров переподписать соглашения на выгодных США условиях, построить стену на границе с Мексикой, договориться с «на самом деле хорошим» Путиным, победить Асада и ИГИЛ одновременно, расследовать обстоятельства убийств на Майдане в Киеве (да-да, и это обещал Трамп!), и многое другое… Вспомните лексику Трампа при раздаче обещаний: это все было переполнено словами вроде – мы заставим, мы добьемся, мы не позволим. Сначала кандидат в президенты, а затем и глава государства постоянно использовал в выступлениях обвинения, как главный аргумент – нас вводят в заблуждение, нас обманывают, это все интриги и фейк-ньюс и т. д., и т. п.

Поэтому, американское общество было проникнуто подозрением, недоверием и ощущением тотальной измены. Не факты и документы, а вера во всемирной мятеж и продажность СМИ стали главным приемом, когда суждение «с кухни» или «с пикника на ранчо» заменило привычную американскую систему политической аналитики, которая всегда была авторитетной в мире. То есть: этих всех умников из Гарвардского дипломами слушать не надо, когда есть Трамп со своим Твиттером – вот где правда без всяких умолчаний или ограничений.

А «хвост» оказался таким же, как «голова». Сторонники Трампа – это отражение представлений самого президента о жизни, политике и международных отношениях. Не удивительно, и доказательством тому – тот факт, что ни один интеллектуал-консерватор не задержался в администрации при Трамп – ни Стив Бэннон, ни Джон Болтон, ни Марк Макмастер, ни Джеймс Мэттис, ни Рекс Тиллерсон. Или вспомните выражение лица вице-президента Майка Пенса все эти четыре года, когда ему приходилось минимизировать последствия, улаживать проблемы на ровном месте после того, как там «отметился» Трамп. Это выражение постоянной муки и тревоги. Кажется, кто уходит сейчас из власти с облегчением и нуждается в реабилитации, это именно господин Пенс.



Сторонники Трампа – это отражение представлений самого президента

Почему Трамп настолько дерзко и целенаправленно разрушал традиционный образ американской власти? Зачем?

А потому, что он об этой власти был мнения именно такого ​​как не самые просвещенные слои населения. Вспомним хотя бы известный факт, что к образованию Трамп по жизни относился, скажем так, прохладно. Полученное им в молодости военное образование ничего в профессиональном смысле ему не дало, офицером он не стал. Образование экономическое на уровне бакалавра – кажется, была формальностью. То есть – он реально многого НЕ ЗНАЛ И НЕ ЗНАЕТ об этом мире. А если какая-то информация, с которой он согласился, – из интернета, от друзей, семьи (кстати, кто из родственников Трампа может похвастаться основательным образованием?) – оказывалась ложной или ошибочной – признать это Трампу было более чем сложно. Ведь психологически он относится к категории людей, которые не привыкли менять собственное мнение да еще и менять отношение к окружающему, которому он доверяет. А это далеко не всегда честные и компетентные люди, но они говорят то, что нравится Трампу. Все, круг замкнулся…

Тогда что это, как не просто обывательское самодурство и упрямство.

Когда глупость перевешивает успех

Неправдой будет сказать, что Трамп ничего хорошего для США не сделал. Выгодная бизнесу налоговая реформа, реальный контроль незаконной миграции, реальное возвращение производства и реально меньше безработицы в стране до начала пандемии. Тут важно зафиксировать принципиальное – в делах лично ему близких и понятных – в бизнесе, деньгах – Трамп почти не сделал ошибок и не наломал дров. Он фактически повторил давний лозунг консерваторов-изоляционистов: «Дело Америки – бизнес». И по экономическим показателям на весну-2020 Трамп был для США «внутри» вполне успешным президентом. Упреки демократов, так же переживающих кризис нового лидерства, выглядели неуверенно и вяло, шансы же переизбираться у Трампа были очень неплохие, несмотря на ненависть к нему тех, кто априори не мог быть его сторонником.

Но… Он все разрушил сам, когда полез в вопросы, о которых или имел ошибочное представление, или – не разбирался вообще. Судите сами: кто маниакально заставлял Китай уступить в экономическом противостоянии, заставить пойти на уступки? Что в итоге? – Зона свободной торговли во всей Юго-Восточной Азии во главе с Китаем, Японией, Южной Кореей и Австралией. И без США. Кто кого переиграл?

Дальше: начало пандемии – кто громче всех уговаривал не верить в коронавирус и ничего не бояться? Не носить маски, не соблюдать дистанцию​​… Кто еще в мире настолько откровенно брал на себя такую ​​ответственность? А первые месяцы пандемии, когда власть во главе с президентом делала вид, что все хорошо, да еще боролась с теми губернаторами, кто бил тревогу, зная реальную ситуацию. О предварительных последствиях пандемии для США говорить излишне – это просто ужас по всем параметрам.



Союзники США тоже вздохнули с облегчением

А вспомним тон, который позволял себе президент США при общении с лидерами ЕС и НАТО? По сути – это было унижение союзников, попытки выставить их нахлебниками на шее простого американского труженика – избирателя Трампа. Результат: не только в Париже, Берлине или Брюсселе, но и в Анкаре, например, вздохнули с облегчением, увидев результаты выборов в США.

Примеров такой вот естественной некомпетентности Трампа – уже обнародовано немало в мемуарах Бэннона или Болтона и других бывших сотрудников администрации. Но можете не сомневаться – их еще будет и будет…

Повторимся: Трамп делал это не от того, что у него была какая-то альтернативная политическая программа, как когда-то у Рональда Рейгана, или он реально хотел «перезапуска» всего миропорядка как Барак Обама, он делал это в рамках понимания мира банально плохо образованного человека. Это и называется – невежество и глупость.

Поэтому идея не признавать очевидный проигрыш, презирать суды и ответственных лиц, которые вручную, трижды пересчитывали голоса в Пенсильвании и Джорджии, снова и снова болтать о мятеже и «украденных выборах» – это тоже проявление абсолютного невежества как бытового явления. Что, власть не может заявлять, что против нее сфальсифицировали выборы – потому что это смешно, как это? А вот я не признаю! Здесь от призыва пойти куда и что-то захватить – один шаг. И он – стал не просто очередным проявлением гордости и несдержанности, а ударил сразу по всем – по авторитету Конгресса, по политической традиции, по Республиканской партии и вообще – по основам всей американской государственности. Но Трампу чихать на это – он никогда не жил в таких понятиях, они для него не стоят ничего, это не бизнес и деньги …

Ну, что же иногда в параллелях остается только подставить фамилию.

Янукович как диагноз

Все это у нас уже было: недавно, но кажется, уже давно. Украина своего Трампа пережила, но какой ценой…

Вспомните: «Улучшение жизни уже сегодня», «Услышу каждого», «Украина для людей» (вот здесь российские юмористы оказались как никогда остроумны – а как же животные?). Все это вылилось на уши и головы украинцев от Виктора Януковича и его пиарщика Пола Манафорта. (Последний, как известно, вообще возглавлял кампанию Трампа – в совпадения, поэтому, можно сразу не верить). И Януковичу удалось стать победителем на выборах-2010, вошедших в историю тогдашней Украины едва ли не как образцовые. Кстати, приход к власти Трампа в 2016-м тоже не встретил сомнений в таком вот неожиданном их результате.

И что Украина увидела? В отличие от Трампа у Януковича был государственный опыт и много должностей за спиной. Его и абсолютным неудачником не назовешь: за годы премьерства Януковича, например, довольно быстро рос ВВП. Не признавать это – было бы неправильно.

Но… Никто не забыл даже не о двух судимостях, а об отсутствии того самого системного образования, которое постоянно вылезало из него в виде оговорок, а то и откровенного бреда в речах. Но главное – Янукович оставался в тисках ограниченной региональной ментальности и считал, что ее можно экстраполировать на всю Украину. И именно эта ментальность в лице Януковича со всеми особенностями его биографии была жесткой и негибкой, неспособной к компромиссам. И вот это породило ключевой диссонанс правления Януковича – он не мог понять почему его и его политику не воспринимает половина, а затем – и большинство страны? Что вам не так? – если говорить проще.

А сущность – в поверхностном отношении к Украине, непонимании ее сущности, сложностей и проблем. Самостоятельно постичь их Янукович не мог, его окружение – в основном думало так же, как он. Если говорить просто – для Януковича Украина – так и осталась территорией, а меняться, переламывать себя (как, скажем, это было с Кучмой), осваивать новые для себя знания о ней, Янукович не хотел, не зная, зачем это нужно.

Ну и понятно – приоритеты. Цель построить путем рейдерства бизнес-империю с сыном-стоматологом во главе – ну, это ли не доказательство именно ограниченности? Чем это не тот же Трамп, но в наших условиях и с нашими обстоятельствами? Не нравится? – Да пошли вы!



Янукович – последний день в Украине

Неспособность понять, что есть другая Украина, привела Януковича к ужасному выбору – он пошел по пути насилия и государственной измены. Сломанная на пресс-конференции в Ростове ручка – это доказательство, что он ничего так и не понял. Похоже, Трамп «на пенсии» будет таким же.

Конечно, США – страна куда сильнее, чем пока Украина. Америка Трампа уже пережила. Но прививка от такой политической болезни как агрессивная глупость, неумение остановиться и признать свою ошибку – необходима, это факт. Доказано и в США, и в Украине.

Виктор Чопа, Киев

Первое фото: Getty Images

По материалам: Укринформ