Шмыгаль не видит оснований для смены правительства или замены отдельных министров

Шмыгаль не видит оснований для смены правительства или замены отдельных министров

18.01.2021 12:12

Укринформ

Полной или частичной смены состава правительства Украины в ближайшее время не предвидится.

Как передает Укринформ, об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина".

"Не думаю, что стоит говорить о смене правительства или изменениях внутри правительства", – сказал Шмыгаль, отвечая на вопрос, ожидает ли он в ближайшее время очередных кадровых перестановок в правительстве.

"Конечно, смена самого правительства – это прерогатива парламента и Президента. Относительно замены членов правительственной команды я всегда говорю о том, что когда проходит время, все завершают свою каденцию на той или иной должности. Поэтому когда это время придет, мы будем об этом говорить. Сегодня о таком вести разговор некорректно", – добавил он.

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Относительно взаимодействия с оппозицией премьер подчеркнул, что задачей оппозиции всегда является борьба за власть. "Поэтому власть всегда находится и должна быть под давлением оппозиции – в этом заключается принцип демократии. Конечно, это неудобно: иногда кажется, что это мешает эффективно работать. Но такая политическая составляющая привносит свою эволюционную составляющую в эффективное движение страны", – констатировал Шмыгаль.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада назначила Шмыгаля на должность Премьер-министра 4 марта 2020 года.

По материалам: Укринформ