Не пропустить «Азирова»: чиновников будут тестировать по украинскому

Аналитика

14.01.2021 20:34

Укринформ

На экзамене надо показаать понимание значений слов, правильное восприятие текста, уметь вести диалог и доносить свою позицию

Недавно стало известно, чего будущим госслужащим ждать 16 июля. В этот день Национальная комиссия по стандартам государственного языка начнет проводить экзамен на уровень владения им. Именно это предусматривает Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В Нацкомиссии сообщили, что уже готовят детальное разъяснение обо всех этапах экзамена, как к нему подготовиться и кто конкретно должен его сдавать. Но Укринформ решил заранее узнать, чего ждать от будущих задач.

А для чего нужен такой экзамен? Пожалуй, на этом не стоит подробно останавливаться. Ведь все помнят экс-премьер-министра Николая Азарова, который запомнился не только причастностью к преступлениям против Майдана, но и тем, что не мог говорить по-украински языке, постоянно делая фантасмагорические ошибки, везде употребляя букву «і» вместо других гласных. В народе даже определились с альтернативным термином для этого «диалекта» – «азиривка», который употребляли в отношении чиновников, которые делают много ошибок, говоря на государственном языке. Поэтому надеемся, что введение экзамена позволит избежать повторения таких позорных историй.

Не как ВНО. Оценивается не знание языка, а владение им

Подобных экзаменов для госслужащих еще не было в Украине, утверждает Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, который поддерживает нововведения. Он недавно объяснил, что экзамен будут сдавать прежде всего те, кому положено проходить конкурс на государственную и публичную службу. В частности, министры, руководители областных государственных, районных администраций, руководители госпредприятий.

Как он будет проходить? Экзамен будет состоять из нескольких частей – тестовой, письменной и устной.



Орыся Демская

Председатель Нацкомиссии Орыся Демская в комментарии Укринформу рассказала, что участники экзамена от начала и до конца будут сдавать его на компьютерах со специально установленным программным обеспечением. А значит – в специально уполномоченном учреждении. Каждый сможет создать электронный кабинет, где будет указано время и место проведения экзамена. А сам экзамен – это что?

«Сначала человек отвечает на вопросы теста, затем переходит к текстовой части – написанию эссе. После этого будет коммуникация с удаленным экзаменатором в режиме онлайн», – говорит Орыся Демская. Она подчеркивает, что такой экзамен не стоит сравнивать с ВНО, где проверяется знание языка. «Это проверка уровня владения языком. То есть речь идет об умении человека коммуницировать на украинском языке от имени государства Украина, а не просто о знании орфографии, лексики, морфологии. Тестовые задания также проверять коммуникативные способности человека», – добавляет Демская.

Также она отмечает, что с введением такого типа экзамена Нацкомиссия стремится изменить нарратив о языке, чтобы улучшение коммуникативных способностей на украинском языке воспринималось как инструмент карьерного роста.

А вот само знание украинского языка будут проверять на экзамене для получения гражданства. Там знания будут оценивать по международной шкале от А1 до С2 (шкала уровней владения государственным языком определяет три общих уровня навыков: начальный уровень А, средний уровень В и уровень свободного владения языком С). В соответствии с законом о гражданстве, условием принятия в гражданство Украины является владение государственным языком или его понимание в объеме, достаточном для общения. Судя по описанию в статье 11 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», скорее всего речь идет о знании языка иностранцами на уровне В (хотя конкретный уровень не указывается). Но это отдельная тема.

Тесты, собственное высказывание и разговор с экзаменатором

Чтобы будущие госслужащие понимали, как лучше подготовиться к экзамену, в Нацкомиссии обещают заранее обнародовать пробные задания – ориентировочно в конце марта. А подробнее о том, какими они будут, Укринформу рассказала одна из членов Нацкомиссии Ольга Шевчук-Клюжева.



Ольга Шевчук-Клюжева

«Члены Национальной комиссии по стандартам государственного языка считают, что выполнение тестовых заданий позволит претенденту продемонстрировать, что он умеет употреблять слова в присущих им значениях, понимает выразительный потенциал синонимов, антонимов, правильно обращается с омонимами (слова, которые одинаково звучат и пишутся, но имеют разное значение) и паронимами (слова, близкие по звуковому составу и звучанию, но разные по значению) и др. Например, будет предложено создать словосочетание из представленных слов, подобрать к иноязычным словам украинские соответствия или заполнить пропуски в тексте, выбрав правильный вариант словоупотребления», – объясняет специалист по социолингвистике.

В следующем блоке экзамена претенденты должны будут прослушать аудиозапись текста на общую тему, а затем воспроизвести его письменно, а также выразить свое отношение к затронутой проблематике (написать эссе).

В ходе устной части претендент должен будет начать и провести диалог в соответствии с заданной ситуации. То есть будет описано, где условно находятся претендент и экзаменатор, и соответственно этому следует начать диалог. Следующей задачей будет устное короткое высказывание собственной позиции на одну из предложенных тем.

«На этом этапе будет оцениваться результат выполнения коммуникативного намерения. Также будет оцениваться словарный запас претендента, подчеркивание употребляемых слов, правильное грамматическое построение предложений», – добавляет Ольга Шевчук-Клюжева. Она отмечает, что правильное произношение тоже будет учитываться, особенно в случаях, когда оно влияет на понимание сказанного, но это не будет главным критерием. Если человек где-то ошибется в ударении, это не будет считаться значительной ошибкой. Важно, чтобы не терялся смысл.

Но поскольку каждого участника в онлайн-режиме заслушает один экзаменатор, то интересуемся, как избежать субъективности при оценке в таком случае? Госпожа Шевчук-Клюжева объясняет, что, согласно проекту Порядка проведения экзаменов на уровень владения государственным языком, будет вестись запись устной части экзамена, и затем его изучат еще два экзаменатора. В результате участник получит оценку от трех человек.

Какой же уровень владения государственным языком требуется? Согласно закону, говорится о достаточном или высоком уровне, что будет определено в зависимости от результата экзамена. В случае, если участник экзамена сдал его неудовлетворительно, то сможет пересдать его неограниченное количество раз, но не чаще одного раза в четыре месяца. Также можно будет обжаловать результаты экзамена, подав жалобу в Комиссию или даже иск в суд.

Насколько же такой экзамен позволит отсеять потенциальных «азировых» – покажет только практика, а первое впечатление можно будет составить, когда общественность и экспертная среду увидят пробные задачи в открытом доступе.

Юлия Горбань, Киев

По материалам: Укринформ