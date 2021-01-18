На Банковой уверяют, что не будут затягивать с агреманом на посла США

На Банковой уверяют, что не будут затягивать с агреманом на посла США

18.01.2021 16:03

Укринформ

Кандидатура Кита Дейтона на должность посла Соединенных Штатов Америки пока отозвана из американского Сената.

Украина подождет нового сообщения относительно такой кандидатуры и не будет затягивать с агреманом, заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в интервью ТСН.ua, сообщает Укринформ.

"На сегодня кандидатура Кита Дейтона отозвана из Сената как кандидатура на утверждение послом США в Украине. Оставался последний этап голосования в Сенате. То есть, этой кандидатуры пока нет. Новый состав Сената, а вы знаете, что он обновился после выборов, начинает работать 20 января. Я бы не хотел сейчас спекулировать, будет ли это новая кандидатура или другая. Это абсолютно и полностью вопрос США", – рассказал он.

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Жовква объяснил, что если будет новая кандидатура на должность посла, то она должна пройти определенные этапы утверждения: слушание в комитетах по иностранным делам, голосование там и уже потом вынесение на голосование в Сенат.

"Мы знаем, что Америка соблюдает эти принципы, поэтому эти процедуры будут пройдены. Украина подождет, когда о такой кандидатуре сообщат нам. Мы не будем затягивать с агреманом и будем рады как можно скорее принять нового посла США в Украине", – заверил заместитель руководителя ОП.

По материалам: Укринформ