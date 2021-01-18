ГПСУ прокомментировала белорусское «приглашение» ФСБшников на границу с Украиной

18.01.2021 18:04

Укринформ

Государственная пограничная служба Украины изучает информацию некоторых СМИ о создании разведывательных пунктов ФСБ РФ на границе с Украиной.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире канала "Україна 24", передает Укринформ.

"Белорусы предложили ФСБ РФ создать разведывательные пункты на границе с Украиной, сообщают некоторые СМИ. Информация достаточно интересная, и она нами учтена в оперативной деятельности. Мы ее обязательно подробнее изучим. Если говорить о линии государственной границы, то в настоящее время мы не фиксируем какого-либо обострения. Такие разведпункты могут находиться дальше вглубь территории Беларуси», – сказал Демченко.

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«В дополнение к учету этой информации в настоящее время контроль над границей с Беларусью усилен. Это продолжается уже долго, учитывая политическую ситуацию в этой стране, и на фоне тех заявлений, которыми Беларусь пытается забросить Украине контрабанду оружия, не подтверждается, а также с учетом сотрудничества Беларуси с РФ», – отметил Демченко.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что власти Беларуси обратились к России с предложением создать совместные разведывательные пункты на границе с Украиной. На них будет размещаться российская разведывательная техника и российские военнослужащие.

По материалам: Укринформ