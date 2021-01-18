Дубинский не планирует выходить из фракции «Слуга народа»

18.01.2021 19:13

Укринформ

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский не планирует выходить из фракции после того, как на него были наложены санкции Соединенными Штатами Америки.

Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник, сообщает корреспондент Укринформа.

«Конечно, я не планирую выходить из фракции. Я уверен, что для этого нет никаких оснований. Более того, мы привели все аргументы, доказывающие нашу непричастность к вмешательству в выборы (Президента США – ред.) и какие-либо основания для внесения в санкционный список», – отметил Дубинский.

Депутат заметил, что критикует фракцию, «кому-то это часто не нравится, но это не вопрос для исключения, это вопрос для изменений, которые должны происходить внутри фракции, должны происходить в политической партии для того, чтобы выполнять те обещания, которые мы давали перед выборами, и это именно является целью моей работы во фракции».

«Если кто-то примет такое решение об исключении из фракции, я думаю, что оно будет обречено после этого», – добавил Дубинский.

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Как сообщалось, 11 января Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввел дополнительные санкции против семерых физических лиц и четырех организаций, которые являются частью «российской сети зарубежного влияния», связанной с Андреем Деркачем.

Санкции США введены против бывших украинских чиновников Константина Кулика, Александра Онищенко, Андрея Телиженко, а также действующего народного депутата Александра Дубинского, который обнародовал так называемые пленки Деркача.

Кроме того, в «черный список» попали люди, работавшие в команде Деркача, – Петр Журавель, Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко. Ограничения введены также против медиакомпаний NabuLeaks, Era-Media TOV, Only News и Skeptik TOV.

Народный депутат Андрей Деркач в мае 2020 года обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии бывшего вице-президента США Джо Байдена на пятого Президента Украины Петра Порошенко. Это записи, датированные 2015-2016 годами. По словам Деркача, «пленки» он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров делал лично Порошенко.

10 сентября Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача. Согласно сообщению министерства, он является одним из четырех человек, санкции против которых вводят за вмешательство в избирательный процесс в США.

По материалам: Укринформ