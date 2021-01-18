А что Украине от возвращения Навального?

Аналитика

15.01.2021 19:40

Укринформ

17 января враг Путина №1 обещает вернуться в Москву. Внимание к этому событию в мире – на уровне инаугурации президента США. А как реагировать Украине?

За чем будут следить в воскресенье в мире? Прежде всего, как среагирует власть? Задержат ли Навального прямо на трапе самолета? Вообще дадут ли ему долететь? А если дадут, то что будет дальше с безопасностью главного оппозиционера России. Конечно, все это не может не интересовать и украинцев, но важнее для нас другое – как этот «спектакль» повлияет на отношения цивилизованного мира с нашим врагом №1, а значит – какое поведение следует выбрать Украины.

А что же сам Алексей Навальный? "Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, прибыв туда в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить", – написал Навальный. По мнению оппозиционера, сейчас Владимир Путин "велит своим слугам сделать все, чтобы я не вернулся", – добавил Навальный. Но если он вернется?

По мнению известного украинского публициста Виталия Портникова, мы наблюдаем, пожалуй, один из самых фантасмагорических эпизодов в истории российской бюрократии. «Отравить фигуранта, позволить ему выезд на лечение с Высочайшего разрешения, а затем объявить в розыск за то, что фигурант "уклоняется от надзора", поскольку давно выздоровел и не приезжает».

Короче. И раньше от Кремля можно ожидать чего, а теперь – и подавно. Поэтому решительность и смелость Алексея Навального надо признать. Даже несмотря на то, что вряд ли он возвращается в Москву просто так, не просчитав варианты. Во-первых, момент выбран идеально: чтобы утвердиться на позиции единственной альтернативы Путину – лучше не придумаешь. А во-вторых – об этом давно говорят – Навального, скорее всего, поддерживают и координируют какие-то из «башен Кремля». То есть этот полет в Москву не наугад, не в полную неизвестность…

Путин не бьется в истерике… пока

Когда Навальный еще лежал в берлинской клинике "Шарите", его навестила канцлер Ангела Меркель. Как отмечал тогда еженедельник Der Spiegel, визит к Навальному стал свидетельством того, насколько энергично Меркель заступается за Навального и не намерена спустить дело на тормозах. Тот факт, что федеральный канцлер лично посетила российского оппозиционного политика, должно стать для российского правительства сигналом, что Берлин не пойдет на компромиссы в этом деле, указывал еженедельник.



Клиника "Шарите"

Подобную позицию высказывали и в Париже, и в Лондоне, и в остальных европейских столицах. Конечно, Соединенным Штатам прошлой осенью было не до того, но в позиции нового президента США к истории с отравлением Навального и вообще к Российской Федерации и ее политикам – тоже сомневаться не приходится.

И пусть пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, реагируя на насмешку Навального, что «Путин не бьется в истерике», ситуация для Кремля совсем плохая, а значит – благоприятная для Украины.

И ничего, что санкции Евросоюза против шестерых российских чиновников и научного института из-за отравления Алексея Навального, принятые еще в октябре прошлого года, не могли существенно повлиять на экономику России, разве что ухудшили ее международный имидж. Но еще не то может быть. У Путина пат: что ни сделаешь – проигрыш.

А тем временем первые «ласточки» – уже летят. В Госдепе США заявили, что против России разработан новый пакет санкций за отравление Навального. Но чтобы принять их, необходимо полное согласие правительства США. А влиятельный депутат Бундестага Юрген Гардта заявил, что Германии вместе с другими странами Евросоюза следует выработать общую позицию в отношении Москвы, что не исключает санкций. По мнению немецкого политика, речь должна идти о персональных санкциях в отношении ответственных за атаку лиц, в том числе о мерах, касающихся зарубежных активов и имущества президента РФ Владимира Путина и его окружения.

Навальный: «Хочу, чтобы Украина стала процветающим государством»? Не стоит верить. А запомнить – надо

Итак, Меркель беспокоится, Путину «безразлично». Может и нам следует определиться, стоит ли украинцам беспокоиться о проблемах Навального. Как-то в эфире телеканала "Интер" он заявил, что «русские и украинцы практически один народ». Кажется, мы уже это где-то слышали, и не раз, впрочем, стоит обратить внимание на выводы, которые Навальный делает из этого тезиса. Отвечая на мягкое замечание ведущего, что в Украине не все так думают, Навальный сказал: "Я наполовину украинец, наполовину русский. У меня большая часть родственников живет на Украине. И пока Чернобыльская станция не взорвалась, у меня просто все родственники там жили, я каждое лето проводил там. я наверное, больше украинец по своим каким-то корням и генетике". Впрочем, Навальный отметил, что он не собирается доказывать, что украинской нации не существует. "Да ради Бога Пусть она существует, и все прекрасно. И существует украинская культура, и существует много людей, которые хотят быть, говорить, что мы не какие-то, не русские, мы украинцы, мы сами по себе. Прекрасно и замечательно", – подчеркнул «враг Путина №1». Но по его мнению, это "не противоречит тому, что мы можем жить в какой-то очень близкой конструкции. Ну, совершенно очевидно, что нет более родственной страны для России, чем Украина", – добавил Навальный.



Украинская семья Навального – дед та бабушка с сыновьями

Ну, как относиться к подобным заявлениям украинцы уже определились. Верните награбленное – Донбасс, Крым, компенсируйте убытки. А дальше будете с нами мирно сосуществовать, как скажем, сосуществуете с Польшей. Однако, это тема для многих отдельных разговоров. Попробуем разобраться, кто же для Украины Навальный? И кто он для нас?

Скажем, Павел Зубьюк, обозреватель интернет-издание zaxid.net, считает, что «отношение к Навальному, как и к другим российским политикам, должно иметь целью только одно: победа Украины в вооруженном и дипломатическом противостоянии с Россией. В краткосрочной перспективе нам выгодно усиление позиций Навального и ослабление позиций Путина. Но в долгосрочной перспективе все зависит от того, насколько сильным и влиятельным будет украинское государство». И далее «Для украинского государства, как это ни странно, выгоден Путин. Потому на фоне его людоедской политики наша слабое, но демократическое государство выглядит относительно неплохо. В случае победы Навального Европа и весь «первый мир» может повернуться лицом к новой власти обновленной демократической России».

В 2016 году Алексей Навальный пообещал в случае прихода к власти выполнить российскую часть Минских соглашений – вывести войска России из Донбасса и передать украинской стороне контроль над границей. «Безусловно, там есть наши войска. Безусловно, там есть вооруженные группы, которые поддерживают с Россией напрямую, это многократно, в том числе, признали руководители этих непризнанных республик. Они прямо говорят, что без российской поддержки, без российских войск они не могут воевать», – говорил он. Навальный подчеркивал, что Путин совершил главное преступление против будущего России, когда нашел в лице Украины враждебное государство.

Ну, его высказывание про «Крым не бутерброд» можно было бы и не повторять. Но здесь тоже, незачем с спешить с выводами, лучше подождать.

Навальный сыграет за Украину



Добро пожаловать в Россию

Як верно замечает корреспондент Укринформа Олег Кудрин, интереса к заявлению Навального о его возвращении в Россию добавляют стилистические подробности. Вот, например, его выбор лететь на российском лоукостер «Победа» – при том, что других рейсов из Берлина в Москву 17 января хватает. Красиво, спору нет. Наверное, он уже видит заголовки: «Навальный прилетел с "Победой"». На самом деле бодание Навального с Путиным может закончиться как угодно, даже совершенно трагически. Но, как бы то ни было, захватывающий политический спектакль из России нам обеспечен.

Но кроме зрелища – чем может быть полезна украинцам вся эта история? Прежде всего, если Кремль не решится на репрессивные действия в отношении Навального, это будет воспринято его сторонниками и широкой мировой общественностью как моральная победа оппозиционера №1 и первая существенная уступка Путина. Это, вероятно, послужит и фактором сдерживания агрессивной политики и практики Кремля к Донбассу. В случае ареста Навального, открытия новых уголовных дел против него – и США, и ЕС получат повод для активного реагирования и введения новых санкций против России. Если же, не дай Бог, с лидером российской оппозиции случится «трагическое недоразумение», Россия и вовсе окончательно и без вариантов превратится в мирового изгоя. И все это, что не говори, плюсы для Украины.

Поэтому наблюдаем молча и без эмоций. Как бы развивались события вокруг Навального, Украина получит существенные политические дивиденды, а сам он, получается, выступит мощным игроком с украинской стороны.

Ярослав Шлапак, Киев

По материалам: Укринформ