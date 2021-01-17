Зеленский верит, что над ДАПом снова будет поднят сине-желтый флаг

Зеленский верит, что над ДАПом снова будет поднят сине-желтый флаг

16.01.2021 16:09

Укринформ

Президент Владимир Зеленский убежден, что героическая оборона Донецкого аэропорта окончательно сломала планы России по захвату Украины, и над ДАПом снова будет поднят украинский национальный флаг.

Об этом глава государства написал на своей странице в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

"Героическая оборона Донецкого аэропорта окончательно сломала планы России по захвату Украины. Это выглядело как чудо, когда наши люди выдерживали даже после того, как начал "сдаваться" бетон. Но никакого чуда – это отражало закономерность. Потому что украинцы доказали, что рубеж свободы народов в Европе теперь – по восточной границе нашего государства, и на запад его уже никто и никогда не оттеснит", – подчеркнул Президент.

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Он напомнил, что бои за Донецкий аэропорт были одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины, наши отважные военные, добровольцы, волонтеры держали оборону ДАПа 242 дня.

Зеленский подчеркнул, что они держались, несмотря на регулярные атаки противника и постоянные фейки во враждебных СМИ о том, что аэропорт вот-вот захватят.

Президент отметил, что за эту стойкость, бесстрашие и несокрушимость защитников Донецкого аэропорта назвали "киборгами".

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В то же время он отметил, что они были только людьми, которые показали всем нам, как это – держать оборону даже в меньшинстве, вгрызаться в бетон, но не отступать, не отдавать врагу без боя ни одного сантиметра своей территории не потому, по его словам, что она имеет какое-то стратегическое значение, а потому, что это – твоя земля, твой дом, который нужно защищать.

"Помним наших героев, живых и павших, и благодарим за их подвиг – за символ того, что мы обязательно выстоим и одержим победу. И над Донецким аэропортом вновь будет поднят сине-желтый флаг Украины. Безграничная благодарность каждому нашему защитнику! Вечная память тем, кто отдал жизнь за свободу Украины! " – отметил Президент.

Как сообщал Укринформ, 16 января в Украине отмечается День памяти защитников Донецкого аэропорта.

Оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года. Все это время украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли нашествию российско-оккупационных войск и пророссийским боевикам, упорно отстаивая маленький клочок украинской земли.

По материалам: Укринформ