В Борисполе открылись все избирательные участки – ЦИК

В Борисполе открылись все избирательные участки – ЦИК

17.01.2021 11:22

Укринформ

В Борисполе в воскресенье проходят повторные выборы городского головы, уже открыты все 43 избирательных участка.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Центральная избирательная комиссия в Фейсбуке.

Отмечается, что голосование проходит в штатном режиме. В общем проголосовать могут более 64 тысяч избирателей. За пост мэра борются 16 кандидатов.

Результаты голосования должны быть установлены до 29 января 2021 года включительно.

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Как сообщал Укринформ, 17 января в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском проходит повторное голосование на выборах мэров. Бориспольская городская ТИК назначила повторные выборы городского головы 24 ноября. В Борисполе победитель выборов головы местной ОТГ Анатолий Федорчук умер от COVID-19 28 октября 2020 года, еще до объявления официальных результатов выборов.

Местные выборы состоялись в Украине 25 октября.

По материалам: Укринформ