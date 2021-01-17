Степанов провел совещание со «слугами народа» – говорили о вакцинации

Степанов провел совещание со «слугами народа» – говорили о вакцинации

16.01.2021 17:50

Укринформ

Министр здравоохранения Максим Степанов провел совещание с депутатами фракции «Слуга народа» относительно вакцинации населения.

Как передает Укринформ, об этом сообщил в Телеграме народный депутат от монобольшинства Александр Качура.

По словам парламентария, во время совещания Степанов пообещал начать вакцинацию населения уже в середине февраля.

Качура добавил, что во время первого этапа вакцинации будут иммунизированы 367 тысяч украинцев: врачи, военные в зоне ООС, жители домов для людей пожилого возраста.

Второй этап вакцинации может начаться в конце марта.

Парламентарий добавил, что во время совещания обсуждали закупку вакцин. Министр подтвердил договоренности о закупке новых вакцин, «однако они являются конфиденциальными». «Также конфиденциальными являются происхождение товаров и их стоимость», – добавил депутат.

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В отношении контракта на закупку китайской вакцины Sinovac, то, по словам Качуры, Максим Степанов заверил, что в случае недоказанности эффективности вакцины ее не будут покупать.

Как известно, оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.

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В течение следующих двух лет планируют сделать прививки 50% населения, поэтому вакцину должны получить 20 млн украинцев.

По материалам: Укринформ