Политика
Президент сменил ректора Нацакадемии СБУ
Президент сменил ректора Нацакадемии СБУ
16.01.2021 18:49
Укринформ
Президент Владимир Зеленский назначил ректором Национальной академии СБУ Андрея Черняка.
Как передает Укринформ, соответствующий указ №13/2021 размещен на сайте главы государства.
«Назначить Черняка Андрея Николаевича ректором Национальной академии Службы безопасности Украины», – говорится в документе.
Перед этим Президент указом №9/2021 освободил Сергея Кудинова от должности ректора Национальной академии СБУ.
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Как сообщалось, Кудинов был назначен ректором Национальной академии СБУ в апреле 2016 года.
По материалам: Укринформ