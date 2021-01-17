Президент сменил ректора Нацакадемии СБУ

16.01.2021 18:49

Укринформ

Президент Владимир Зеленский назначил ректором Национальной академии СБУ Андрея Черняка.

Как передает Укринформ, соответствующий указ №13/2021 размещен на сайте главы государства.

«Назначить Черняка Андрея Николаевича ректором Национальной академии Службы безопасности Украины», – говорится в документе.

Перед этим Президент указом №9/2021 освободил Сергея Кудинова от должности ректора Национальной академии СБУ.

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Как сообщалось, Кудинов был назначен ректором Национальной академии СБУ в апреле 2016 года.

По материалам: Укринформ