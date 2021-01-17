Кабмин проведет внеочередное заседание относительно урегулирования цены на газ

17.01.2021 16:31

Укринформ

Кабинет Министров 18 января проведет внеочередное заседание относительно урегулирования вопроса цены на газ для бытовых потребителей.

Как передает Укринформ, соответственный анонс обнародован на Правительственном портале.

Заседание начнется в 10:00.

Как сообщал Укринформ, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 17 января заявил, что Кабмин планирует принять решение, согласно которому газ для потребителей не сможет превышать 6,99 грн за куб. Предельная цена на газ начнет действовать с 1 февраля 2021 года.

В Украине с 1 января 2021 года возросли тарифы на газ и его транспортировку, а также была отменена льготная стоимость на 100 кВт электроэнергии в месяц для частных потребителей.

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В связи с ростом цен на коммунальные услуги состоялся ряд протестов в разных регионах, в частности, на Буковине, Прикарпатье, в Харьковской, Полтавской, Николаевской, Херсонской, Черниговской областях.

Премьер-министр 12 января заявил, что Кабмин, в частности, введет государственное регулирование цен на газ на период карантинных ограничений или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена – на уровне 6,99 грн за куб. м. По его словам, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

По материалам: Укринформ