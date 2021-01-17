Явка на местных выборах в Киевской и Черниговской областях

Явка на местных выборах в Киевской и Черниговской областях

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17.01.2021 15:07

Укринформ

Центральная избирательная комиссия обнародовала информацию о явке на повторных местных выборах, проходящих в трех украинских городах.

Как передает Укринформ, соответствующие цифры ЦИК опубликовала в Фейсбуке.

По состоянию на 13:00 явка на повторных местных выборах в Броварах (Киевская область) составляет 20,30%, в Борисполе (Киевская область) – 13,05% и в Новгород-Северском (Черниговская область) – 25,4%.

Как сообщал Укринформ, 17 января в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском проходит повторное голосование на выборах мэров.

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Бориспольская городская ТИК назначила повторные выборы городского головы 24 ноября. В Борисполе победитель выборов головы местной ОТГ Анатолий Федорчук умер от COVID-19 28 октября 2020 года, еще до объявления официальных результатов выборов. Он был мэром Борисполя с 2006 года.

На выборах мэра Новгород-Северского в Черниговской области победил действующий голова города Олег Бондаренко. 29 октября стало известно, что политик умер от коронавируса.

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Перевыборы мэра и горсовета в Броварах городская ТИК назначила 23 ноября, после того, как 9 ноября Киевский окружной административный суд признал выборы в этом городе не состоявшимися. Апелляционный Суд 11 ноября подтвердил это решение.

Местные выборы состоялись в Украине 25 октября.

По материалам: Укринформ