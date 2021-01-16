Зеленский обсудил с Меркель поставки сертифицированной COVID-вакцины

15.01.2021 20:05

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Федерального канцлера Ангелу Меркель оказать содействие в скорейшем получении вакцины для Украины.

Как передает Укринформ, об этом он сказал во время телефонного разговора с Меркель, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что лидеры подробно обсудили ситуацию в Украине и Германии, связанную с пандемией COVID-19 и поставкой вакцины от этой инфекции.

«Главной задачей сейчас является защитить наиболее уязвимые категории граждан: пожилых людей, врачей, военнослужащих. Появление сертифицированных вакцин дает нам всем надежду», – подчеркнул он.

Президент Украины подробно проинформировал Федерального канцлера Германии о ситуации на Донбассе, отметив, что режим прекращения огня, который продолжается с 27 июля 2020 года, в целом соблюдается, хотя и с трудом и с провокациями. Он сообщил о гибели во время обстрела украинского военного на этой неделе и о раненом накануне.

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Зеленский акцентировал внимание на том, что, кроме установления режима прекращения огня, практически отсутствует прогресс в других аспектах мирного урегулирования, хотя Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров «Нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года.

Обе стороны признали, что переговоры советников лидеров «Нормандской четверки» 12 января этого года в Берлине были непростыми, но конструктивными. Украина и Германия ожидают следующие консультации 22 января.

Президент пригласил Германию присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма, а также пригласил Меркель посетить Киев по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

По материалам: Укринформ