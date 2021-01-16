Политика

Зеленский назначил новых руководителей СБУ в трех областях

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Зеленский назначил новых руководителей СБУ в трех областях

Зеленский назначил новых руководителей СБУ в трех областях

16.01.2021 18:43

Укринформ

Президент Владимир Зеленский сменил начальников управлений Службы безопасности Украины в Кировоградской, Львовской и Николаевской областях.

Как передает Укринформ, соответствующие указы от 16 января обнародованы на сайте главы государства.

Так, Зеленский освободил Ивана Осипчука от должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области и назначил его руководителем УСБУ во Львовской области.

В то же время от должности начальника УСБУ Львовщины освобожден Юрий Гончаров.

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Также Президент своим указом назначил Дмитрия Неведрова начальником Управления СБУ в Николаевской области, а Александра Наконечного – начальником СБУ в Кировоградской области.

Кроме того, Зеленский назначил Александра Куксу начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ, освободив от этой должности Анатолия Дублика.

По материалам: Укринформ

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