Политика

Украина не рассматривает вариант переименования Грузии в Сакартвело – МИД

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Украина не рассматривает вариант переименования Грузии в Сакартвело - МИД

Украина не рассматривает вариант переименования Грузии в Сакартвело – МИД

16.01.2021 20:45

Укринформ

Украина не рассматривает вариант переименования Грузии в Сакартвело по примеру Литвы, которая недавно утвердила новое название для этой страны.

Как передает Укринформ со ссылкой BBC News Украина, об этом сообщили в МИД Украины.

"Вопрос изменения названия Грузии сейчас не стоит на повестке дня отношений Украины и Грузии. Грузинская сторона не обращалась в МИД Украины с просьбой начать использование в официальных документах названия Сакартвело", – сказали в ведомстве.

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Как сообщал Укринформ, Литва узаконила название «Сакартвело» для Грузии как единственное и внесет соответствующие изменения в официальные документы. 21 декабря 2020 года госкомиссия по литовскому языку приняла решение исключить из документа, устанавливающего официальные названия государств, слово Gruzija и вписать Sakartvelas.

По материалам: Укринформ

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