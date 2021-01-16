Украина не рассматривает вариант переименования Грузии в Сакартвело – МИД
Украина не рассматривает вариант переименования Грузии в Сакартвело – МИД
16.01.2021 20:45
Укринформ
Украина не рассматривает вариант переименования Грузии в Сакартвело по примеру Литвы, которая недавно утвердила новое название для этой страны.
Как передает Укринформ со ссылкой BBC News Украина, об этом сообщили в МИД Украины.
"Вопрос изменения названия Грузии сейчас не стоит на повестке дня отношений Украины и Грузии. Грузинская сторона не обращалась в МИД Украины с просьбой начать использование в официальных документах названия Сакартвело", – сказали в ведомстве.
Читайте также: МИД Литвы заявил о готовности официально изменить название Беларуси
Как сообщал Укринформ, Литва узаконила название «Сакартвело» для Грузии как единственное и внесет соответствующие изменения в официальные документы. 21 декабря 2020 года госкомиссия по литовскому языку приняла решение исключить из документа, устанавливающего официальные названия государств, слово Gruzija и вписать Sakartvelas.
По материалам: Укринформ