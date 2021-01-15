Раде рекомендуют направить в Венецианскую комиссию законопроект о конституционной процедуре

14.01.2021 13:53

Укринформ

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендует парламенту включить в повестку дня, а Председателю ВР Дмитрию Разумкову – направить в Венецианскую комиссию для получения заключения проект закона №4533 "О конституционной процедуре".

Как передает Укринформ, об этом сообщила заместитель председателя комитета, представитель ВР в Конституционном Суде Ольга Совгиря в Фейсбуке.

"Комитет по вопросам правовой политики решил рекомендовать Верховной Раде Украины включить в повестку дня пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва проект Закона о конституционной процедуре (рег. № 4533 от 21 декабря 2020 года) и альтернативный 4533-1 и рекомендовать Председателю Верховной Рады направить их Венецианской комиссии для получения заключения", – написала депутат.

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Как сообщал Укринформ, группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №4533 "О конституционной процедуре".

По словам Совгири, этот законопроект является "своеобразным кодексом конституционного судопроизводства". Он, в частности, предусматривает, что Конституционный Суд должен принимать решения двумя третями от своего состава – это 12 судей. На сегодняшний день решения могут принимать 10 судей.

Кроме этого, законопроект предусматривает, что КС будет рассматривать дела в основном в форме устного обращения, что обеспечит прозрачность принятия решений.

Также предполагается, что на формирование повестки дня Конституционного Суда может влиять не только председатель суда, но и сами судьи, а распределение дел между судьями КС должно происходить автоматизировано.

27 октября 2020 года КС признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, положения об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября обратился к Венецианской комиссии со срочным запросом по оценке конституционной ситуации, сложившейся после решения КСУ от 27 октября.

В заключениях Венецианской комиссии говорится, что Конституционный Суд Украины нуждается в реформировании и деполитизации.

Президент пообещал учесть позицию Венецианской комиссии при проведении судебной реформы.

Зеленский выразил намерение предложить Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте внимательно проработать предоставленные рекомендации и учесть их при подготовке дальнейших шагов по реформированию судебной системы.

В то же время в КСУ заявили, что заключения Венецианской комиссии свидетельствуют о том, что «решение Конституционного Суда Украины №13-р / 2020, несмотря на критические замечания в его мотивации, является легитимным и подлежащим исполнению".

Также, утверждают в КС, в процессе подготовки документа эти авторитетные органы Совета Европы не пришли к выводу о необходимости изменения состава судей Конституционного Суда.

По материалам: Укринформ