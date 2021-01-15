Крым и ОРДЛО превратились в «территорию беззакония» – Украина в ОБСЕ

Крым и ОРДЛО превратились в «территорию беззакония» – Украина в ОБСЕ

14.01.2021 22:46

Укринформ

Украина призывает Шведское председательство в ОБСЕ уделить особое внимание нарушениям прав человека в Крыму и оккупированных районах Донбасса, которые превратились в "территорию беззакония".

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Еженедельно на заседаниях Постоянного совета мы информируем государства-участники о постоянных нарушениях прав человека и основных свобод государством-агрессором в Крыму и в отдельных районах Донбасса. Эти места превращены в территорию беззакония, где царит принудительное навязывание российского гражданства, насилие, пытки, преследования, унижение человеческого достоинства и незаконные задержания политических заключенных", – отметил Цимбалюк в заявлении в связи с презентацией программы Шведского председательства в ОБСЕ.

По его словам, Украина полностью поддерживает приоритеты председательства Швеции, в т.ч. концепцию всеобъемлющей безопасности ОБСЕ, которая предусматривает, в частности, четкую связь между безопасностью и соблюдением прав человека и демократии, экономической и политической безопасности.

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Цимбалюк также обратил внимание на большие экономические, социальные и экологические трудности, с которыми сталкиваются граждане Украины, вынужденные жить под временной оккупацией России. "

Количество внутренне перемещенных лиц в Украине, количество тех, кто непосредственно пострадал от вызванных российской агрессией боевых действий, количество российских граждан, которые были незаконно перемещены на оккупированные территории Украины, достигает сотен тысяч человек", – заявил посол.

Он подчеркнул, что масштаб этих вызовов для безопасности "требует полного участия ОБСЕ и ее структур под руководством Шведского председательства".

"Защита европейского безопасности порядка, который является одним из трех Ваших приоритетов, безусловно, начинается с Украиной, территориальная целостность и суверенитет которой были грубо нарушены Российской Федерацией семь лет назад. Временная оккупация и попытка аннексии частей территории Украины остается наиболее серьезным вызовом архитектуре безопасности в Европе ", – заявил Цимбалюк, обращаясь к новому действующего председателю ОБСЕ, главе МИД Швеции Анн Линде.

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Как сообщал Укринформ, Швеция 1 января приняла годовое председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В четверг Анн Линде представила на заседании Постоянного совета ОБСЕ программу и приоритеты Шведского председательства в Организации.

По материалам: Укринформ