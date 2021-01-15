Депутаты хотят обязать местные советы, парламент и комитеты транслировать свои заседания

14.01.2021 13:59

Укринформ

Группа народных депутатов из нескольких фракций зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №4582, который предлагает обязать местные советы, парламент и его комитеты вести видеотрансляции своих заседаний.

Как передает Укринформ, соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления открытости работы органов местного самоуправления и Верховной Рады Украины" обнародован на сайте парламента.

Согласно пояснительной записке, главной целью данного законопроекта является обеспечение каждому гражданину возможности смотреть видеотрансляции заседаний местных советов, Верховной Рады и ее комитетов, в том числе в режиме реального времени.

Инициаторы законопроекта отмечают, что сейчас такие видеотрансляции по закону не являются обязательными и в большинстве случаев не осуществляются.

Законопроект предлагает дополнить Закон «О местном самоуправлении в Украине» нормами об обязательной видеотрансляции всех пленарных заседаний местных советов, а также о размещении на официальном веб-сайте совета протоколов и видеозаписей заседаний.

Кроме того, предлагается дополнить закон нормой о праве присутствующих на пленарных заседаниях и заседаниях постоянных комиссий местных советов осуществлять звукозапись, кино-, фото- и видеосъемку, трансляцию заседаний по радио и телевидению, онлайн-трансляцию в сети Интернет и/или других сетях передачи данных таким образом, что не мешает проведению заседаний.

Соответствующие нормы начнут действовать через шесть месяцев после вступления в силу предложенного законопроекта.

Изменения в Закон «О комитетах Верховной Рады Украины» предусматривают, что комитеты осуществляют прямую видеотрансляцию заседаний комитетов и слушаний в комитетах, за исключением закрытых заседаний и слушаний в закрытом режиме, на своих веб-страницах на официальном веб-сайте Верховной Рады в сети Интернет. Видеозаписи соответствующих трансляций хранятся и размещаются в свободном доступе на официальном веб-сайте Верховной Рады бессрочно.

Кроме того, норма о возможности трансляции на сайте Верховной Рады заседаний комитета, которые проходят в режиме видеоконференции, заменяется нормой об обязательности такой трансляции.

Читайте также: Раде рекомендуют направить в Венецианскую комиссию законопроект о конституционной процедуре

Изменения в регламент Верховной Рады предусматривают обязательную видеотрансляцию в Интернете пленарных заседаний, заседаний комитетов, а также парламентских и комитетских слушаний (кроме закрытых заседаний и слушаний в закрытом режиме), а также размещение на сайте парламента видеозаписей этих заседаний.

По мнению авторов, принятие данного законопроекта будет способствовать открытости и гласности работы местных советов и Верховной Рады, повысит уровень осведомленности об их деятельности, усилит эффективность общественного контроля над властью.

По материалам: Укринформ