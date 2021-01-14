Украина, Грузия и Молдова говорят с ЕС в один голос – Кулеба

Украина, Грузия и Молдова говорят с ЕС в один голос – Кулеба

14.01.2021 16:23

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина, Грузия и Молдова являются наиболее амбициозными восточными партнерами Европейского Союза.

Об этом он сказал во время видеовстречи руководителей МИД Украины, Грузии и Молдовы в формате «Трио ассоциированных партнеров ЕС», передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу украинского Министерства иностранных дел.

Участники встречи, в частности отметили единство трех ассоциированных с ЕС государств в видении стратегического будущего Восточного партнерства и наличие многих сфер общего интереса в контексте интеграции Украины, Грузии и Молдовы с ЕС.

«Важно, что три наших государства говорят с Европейским Союзом одним голосом, который намного сильнее, чем голос каждого в одиночку. Восточное партнерство должно быть инструментом, который способствует реализации европейских устремлений наших государств, ассоциированного трио наиболее амбициозных восточных партнеров ЕС», – подчеркнул Кулеба.

Министры подтвердили настрой совместно работать над развитием инициативы углубленных диалогов в формате «ЕС + ассоциированные партнеры» на основе принципа дифференциации, в частности в сферах имплементации углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли и секторального сближения с ЕС.

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Руководители МИД согласились, что интеграция во внутренний рынок ЕС и перспектива распространения «четырех европейских свобод» для заинтересованных и подготовленных государств-партнеров должны стать амбициозными стратегическими целями в рамках Восточного партнерства.

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Министры также совместно отметили важность развития безопасности измерения сотрудничества в рамках Восточного партнерства, учитывая имеющиеся угрозы и вызовы для суверенитета и территориальной целостности восточных партнеров.

Как сообщалось, Восточное партнерство – инициатива ЕС, которая продолжает восточное направление Европейской политики соседства – была основана в 2009 году. В нее вошли Украина, Грузия, Молдова, Армения, Азербайджан и Беларусь.

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Решение о проведении в 2021 году Шестого саммита инициативы ЕС «Восточное партнерство» было принято по результатам видеоконференции лидеров Восточного партнерства в июне 2020 года. Ожидается, что на саммите будет согласован новый пакет ожидаемых достижений в рамках Восточного партнерства на последующие годы.

По материалам: Укринформ