Убежден, что украинская власть найдет общий язык с администрацией Байдена – Кулеба

13.01.2021 12:45

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что украинские власти найдут общий язык с новой администрацией США на всех уровнях, в том числе и на наивысшем.

Как передает Укринформ, об этом дипломат заявил в интервью «Обозревателю».

Комментируя повышенное внимание в Украине к предстоящей инаугурации вновь избранного президента США Джо Байдена, дипломат отметил, что «следить надо не за инаугурацией, а за тем, как отношения между странами будут развиваться после нее».

«Я убежден, что мы найдем общий язык с новой администрацией, которая очень хорошо понимает Украину. Я убежден, что когда президент Зеленский и президент Байден поговорят и встретятся, между ними установится прекрасный контакт», – сказал Кулеба.

Он также отметил, что, по его мнению, никто не будет против, если вновь избранный президент США жестко будет требовать от украинских властей выполнения взятых на себя антикоррупционных обязательств.

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«А кто против?.. Приоритеты президента Байдена и президента Зеленского относительно функционирования антикоррупционной инфраструктуры в Украине вполне совпадают», – отметил глава МИД.

По его словам, украинские дипломаты работают над тем, чтобы президенты Украины и США как можно скорее поговорили и встретились, поскольку именно во время таких разговоров можно достигать стратегических договоренностей и взаимопонимания.

Как сообщал Укринформ, на инаугурации вновь избранного президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января, наше государство официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.

По материалам: Укринформ