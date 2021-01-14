Верховный суд не восстанавливал Семочко в должности – Служба внешней разведки

Верховный суд не восстанавливал Семочко в должности – Служба внешней разведки

14.01.2021 19:40

Укринформ

Служба внешней разведки Украины отмечает, что Верховный суд не восстановил Сергея Семочко в должности первого заместителя председателя СВРУ.

Как передает Укринформ, об этом Служба внешней разведки заявила в Фейсбуке.

«Решением Верховного суда от 13 января 2021 года исковое заявление гражданина Семочко С.А. удовлетворено частично: признано противоправным и отменен указ Президента Украины П.Порошенко от 12 апреля 2019 года №143 /2019 года «Об освобождении Семочко С.А. от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины »из-за нарушения процедуры подготовки указа», – отмечается в сообщении.

В то же время Верховным судом отказано Семочко в удовлетворении его исковых требований о восстановлении в должности, подчеркнули в СВР.

В указанном процессе Служба внешней разведки Украины выступала третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, добавили в ведомстве.

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Как сообщалось, 12 апреля 2019 года тогдашний Президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Семочко.

До этого, в октябре 2018 года, в программе журналистских расследований "Наши деньги" были обнародованы данные, Семочко имеет дорогостоящую недвижимость, а его родственники – российское гражданство.

СБУ начала расследование в отношении Семочко по делу о государственной измене (ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

В свою очередь Семочко обжаловал в Верховном суде указ Президента о своем увольнении.

В то же время в июне 2020 года Кассационный административный суд Верховного суда оставил без рассмотрения иск Семочко о восстановлении в должности. Семочко обжаловал его.

13 января 2020 года Кассационный административный суд ВС частично удовлетворил иск Семочко и отменил указ Президента о его освобождении от должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Между тем Порошенко в 2020 году инкриминировали превышение полномочий при назначении первого заместителя председателя СВР Семочко в 2018 году.

По материалам: Укринформ