«Слуги народа» 25 января решат, выдвигать ли Витренко в министры

13.01.2021 18:58

Укринформ

Народные депутаты от "Слуги народа" на заседании фракции 25 января решат, будут ли повторно представлять кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге по результатам совещания у Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова с участием Премьер-министра Дениса Шмыгаля, и.о. министра энергетики Юрия Витренко и руководителей фракций и групп.

"Это, действительно, вопрос монобольшинства, вопрос коалиции, который в формате монобольшинства существует. У нас будет заседание фракции в начале недели (пленарной, – ред.). Уже будет снят локдаун, мы можем это сделать 25 января. Мы определимся, будем ли мы снова подавать кандидатуру господина Витренко на эту должность, так как это делает по Конституции, по закону, наша фракция», – сказал Корниенко.

Читайте также: Разумков созывает «тарифное» совещание со Шмыгалем и Витренко – депутат

Политик отметил, что народные депутаты пока что наблюдают за деятельностью Витренко в должности и.о. министра, в частности, "за его участием в истории со снижением тарифов, упорядочением тарифов, за его идеями, за его лидерством в этой непростой ситуации".

Как сообщалось, 17 декабря 2020 года Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики. Постановление об этом назначении поддержали только 186 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Кабинет министров 21 декабря назначил Витренко первым заместителем министра энергетики. Также на него было возложено временное исполнение обязанностей министра энергетики.

По материалам: Укринформ