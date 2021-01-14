Санду поделилась впечатлениями от визита в Украину

14.01.2021 14:04

Укринформ

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ей удалось наладить диалог с украинскими властями и обсудить основные вопросы не только отношений между Молдовой и Украиной, но и совместные планы стран в процессе евроинтеграции.

Об этом сообщает NewsMaker, передает Укринформ.

Также Санду рассказала, что пригласила Президента Украины Владимира Зеленского посетить Кишинев.

Санду отметила, что это первая за последние пять лет встреча президентов Молдовы и Украины. «Сама встреча — это уже большой шаг для налаживания диалога», — подчеркнула она и рассказала, что обсудила с Зеленским борьбу с коррупцией и контрабандой, упрощение процедуры пересечения молдавско-украинской границы, строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев и многое другое.

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По словам Санду, отдельно она обсудила с Зеленскими строительство новых ГЭС на Днестре. «Важно продолжить диалог по этому вопросу, чтобы сохранить Днестр. Мы обсудили создание правительственных рабочих групп, которые займутся этими вопросами», — рассказала Санду, отметив, что настаивает на создании рабочей группы по вопросам экологии, в которую должны войти специалисты из Евросюза.

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«Также мы договорились возобновить диалог на высоком уровне и для этого создать президентский совет для решения вопросов двусторонних отношений. Обсудили взаимную либерализацию экспорта и процедур, которые позволят перевозчикам обеих стран пересекать границу без специального разрешения. Также мы обсудили возможность разрешить молдавским и украинским гражданам пересекать границу только с удостоверением личности», — добавила она.

Кроме того Санду рассказала, что обсудила с Зеленским проблемы с молдавскими гособъектами на территории Украины. «Я попросила помочь в расследовании дел с имуществом Молдовы в Украине. Речь о карьерах, санаториях, посольстве. Зеленский пообещал, что правоохранительные органы Украины проведут расследование», — отметила она.

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Как сообщалось, президент Молдовы Майя Санду 12 января посетила с официальным визитом Украину. Это первый зарубежный визит Санду после избрания. И первый визит президента Молдовы в Киев с 2015 года.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ