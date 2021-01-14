Решение ЕСПЧ будет иметь для России конкретные юридические последствия – Корниенко

Решение ЕСПЧ будет иметь для России конкретные юридические последствия – Корниенко

14.01.2021 16:40

Укринформ

Решение Европейского суда по правам человека, признавшего жалобу Украины на РФ о нарушениях прав человека в Крыму частично приемлемой для рассмотрения по существу, является однозначной победой Украины и в будущем будет иметь для России конкретные юридические последствия.

Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа", об этом заявил председатель партии Александр Корниенко.

«Это первая победа в серии дел Украины против России в ЕСПЧ. Мы доказываем факты агрессии и преступлений РФ на нашей территории. Это не просто политическое заявление, а решение суда, которое в будущем будет иметь для России конкретные юридические последствия», – сказал Корниенко.

По его словам, это решение также разрушает миф о «мирном» и «добровольном» присоединении Крыма, который РФ навязывает как внутри страны, так и на международной арене.

В иске Украины говорится о том, что Россия нарушила в Крыму ряд основополагающих прав человека: на жизнь, свободу и безопасность, справедливое судебное разбирательство, уважение к частной жизни, свободу религии, выражение мнения и свободу собраний. Также Россией нарушен запрет бесчеловечного обращения и пыток.

Отмечается, что решение ЕСПЧ также является громким месседжем, что борьба Украины за Крым продолжается, и наше государство не собирается уступать.

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«Мы демонстрируем – Крым, по-прежнему остается в украинской повестке дня. Наше государство вместе с европейскими партнерами последовательно будет бороться за возвращение Крыма в состав Украины», – подчеркнул Корниенко.

Как сообщал Укринформ, 14 января Европейский суд по правам человека признал принятым дело «Украина против Российской Федерации» по Крыму и перешел к рассмотрению дела по существу.

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Дело касается утверждений Украины о систематических нарушениях Европейской конвенции о правах человека Россией в оккупированном Крыму.

В частности, Украина просит признать, что Россия нарушает статьи конвенции: о праве на жизнь; о запрете пыток; о праве на свободу и личную неприкосновенность; о праве на справедливый суд; о праве на уважение частной и семейной жизни; о праве на свободу мысли, совести и религии, о праве на свободу собраний и объединений.

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Россия 20 февраля 2014 года начала вооруженную агрессию против Украины, захватив часть ее территории – Крым.

16 марта 2014 года на оккупированном полуострове Россия провела так называемый референдум о статусе Крыма, а уже через два дня, 18 марта 2014 года, в Кремле состоялось подписание так называемого Договора о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации.

Большинство стран-членов ООН и другие международные организации признали инсценированный оккупантами фальсифицированный крымский референдум нелегитимным.

По материалам: Укринформ