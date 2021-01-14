Разумков созывает «тарифное» совещание со Шмыгалем и Витренко – депутат

Разумков созывает «тарифное» совещание со Шмыгалем и Витренко – депутат

13.01.2021 15:28

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в среду в 16.00 созывает совещание с участием Премьер-министра Дениса Шмыгаля, исполняющего обязанности министра энергетики и угольной промышленности Юрия Витренко и руководителей фракций и групп относительно тарифов на энергоносители для населения.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа рассказала заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Насколько я знаю, собирает совещание председатель Верховной Рады. Приглашены Премьер-министр, главы фракций и групп, и.о. министра энергетики Юрий Витренко", – отметила депутат.

На совещании также ожидается присутствие руководства Нацкомиссии по вопросам регулирования рынка электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и председателя правления НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева.

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Кравчук ожидает, что во время совещания обсудят вопрос относительно внесения необходимых изменений в законодательство, направленных на снижение тарифов на газ для населения и возможно на электроэнергию.

Как сообщал Укринформ, 12 января состоялось он-лайн совещание с участием депутатов монобольшинства, премьера Дениса Шмыгаля, и.о. министра энергетики Юрия Витренко и главы НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева. На совещании были представлены два подхода относительно удешевления стоимости газа для населения. Вечером во вторник состоялось еще одно совещание.

В свою очередь, группа депутатов зарегистрировала проект постановления, которым призывала правительство и НКРЭКУ в течение месяца со дня принятия документа принять меры по возврату льготного тарифа на электроэнергию и снижению цены на газ.

Со своей стороны, Президент Украины Владимир Зеленский призвал к снижению тарифов на энергоносители для населения.

Фото: ВР

По материалам: Укринформ